La nouvelle version du Chromecast avec télécommande dévoilée en images ?

Le Chromecast est certainement l’un des meilleurs produits de Google. Ce petit module se branche sur les télévisions et permet de diffuser du contenu depuis un smartphone vers le grand écran, depuis les applications vidéo ou audio comme YouTube, Spotify, ou Netflix. Et depuis un moment, de nombreuses rumeurs indiquent que cette année, Google pourrait lancer un produit similaire au Chromecast, mais qui embarquerait le système d’exploitation Android TV, et qui aurait une télécommande.

Par ailleurs, cette semaine, le site XDA a publié une série d’images (relayées par de nombreux médias) qui montreraient à quoi ce nouveau produit va ressembler. Ces images proviendraient du firmware d’une préversion du produit.

Des images nous donnent une idée du successeur du Chromecast de Google

Comme vous pouvez voir dans la publication ci-dessous, Google s’est inspiré du format du dongle Chromecast. D’après XDA, le nom de code du produit serait « Sabrina ».

Se filtra el dongle de Google con Android TV que sustituiría al Chromecast Ultra

Ci-dessous, on a un aperçu de l’interface Android TV que le produit pourrait proposer.

New leak gives us the first look at Google's Android TV dongle, remote, and new UI

Et ci-dessous, on a une image qui montre à quoi la télécommande pourrait ressembler. Vous remarquerez qu’il y a un bouton Google Assistant.

Android TV dongle coming soon

Has remote control with Google Assistant.

Android TV dongle coming soon

Has remote control with Google Assistant.

Hopefully less than £80

A priori, il s’agira donc d’un produit qui transformera un écran avec un port HDMI en une véritable Smart TV sous Android TV, avec une télécommande et qui n’a plus besoin d’un smartphone pour fonctionner, puisqu’il sera possible d’installer les apps telles que Netflix ou YouTube depuis le Play Store.

Pour le moment, on ne sait pas quand ce dongle Android TV va sortir, ni le prix auquel il pourrait être vendu. Et comme toutes ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont encore à considérer avec prudence.

En tout cas, il s’agit d’un produit qui pourrait devenir extrêmement populaire et qui pourrait aider Google à populariser sa plateforme Android TV chez les personnes qui utilisent encore des télévisions moins sophistiquées. D’autre part, il pourrait s’agir d’un nouveau support pour la plateforme de cloud gaming Stadia. Actuellement, celle-ci est déjà accessible sur les dongles Chromecast Ultra et d’après les rumeurs, Google développerait actuellement la prise en charge d’Android TV.