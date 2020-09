Google publie par erreur de nouvelles infos au sujet du Pixel 5

Dans quelques jours, Google présentera enfin son nouveau smartphone haut de gamme, le Pixel 5, ainsi qu’une version 5G du Pixel 4a. Et en attendant, de nombreuses informations non officielles à propos de ces appareils circulent déjà sur la toile.

Récemment, de nouvelles infos ont même fuité sur le compte Twitter de Google au Japon. Comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, ce compte a publié un tweet annonçant la disponibilité du Pixel 5, ainsi qu’une petite vidéo qui confirme le design de l’appareil, ainsi que son prix au Japon.

Google shows off Pixel 5 officially on Japanese Twitter account, confirming local price https://t.co/y2xG7Quhxb by @nexusben pic.twitter.com/vWBXv4UY72 — 9to5Google.com (@9to5Google) September 26, 2020

Il s’agissait d’une erreur puisque le Pixel 5 n’est pas encore disponible en précommande et qu’au moment où j’écris cet article, le tweet ainsi que la page de précommande ont déjà été retirés. Néanmoins, cette bourde nous permet d’avoir une image qui corrobore les rumeurs sur le design du Pixel 5, avec un écran sans bordures et un trou percé sur cet écran pour la caméra frontale.

Autre information importante : d’après cette fuite, le Pixel 5 coûterait 74 000 yens au Japon. À titre de comparaison, le Pixel 4 coûtait 89 980 yens et le Pixel 4a coûte 42 900 yens. Ainsi, cette fuite corrobore également les rumeurs selon lesquelles Google devrait proposer son smartphone haut de gamme à un prix plus abordable que les modèles précédents.

D’ailleurs, il y a quelques jours, nous avons relayé une rumeur selon laquelle le Pixel 5 pourrait coûter 629 euros en Europe. Mais bien entendu, pour le moment, cette information est à considérer avec prudence, en attendant la présentation qui se fera le 30 septembre.

Un modèle haut de gamme, mais abordable ?

En tout cas, si Google propose son nouveau smartphone haut de gamme à un prix relativement abordable, cela se fera probablement au détriment de la fiche technique. Des sources indiquent que le Pixel 5 pourrait ne pas utiliser le processeur Snapdragon 865 de Qualomm, qui est presque la norme pour les modèles haut de gamme de 2020.

La firme de Mountain View pourrait utiliser un processeur moins coûteux, mais aussi moins performant, ce qui lui permettrait de faire baisser le coût du Pixel 5. Ce dernier pourrait également avoir une combinaison de caméras plus modeste sur le dos, par rapport aux autres smartphones haut de gamme.

Cependant, comme on a pu le voir sur le Pixel 4a, Google est tout à fait capable de compenser des lacunes sur la fiche technique avec des optimisations logicielles et avec des algorithmes. Ce qui fait que malgré les concessions sur le plan matériel, le Pixel 5 pourrait tout de même être un excellent appareil.

Sinon, pour rappel, en plus du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G, Google va aussi lever le voile sur une nouvelle enceinte connectée qui devrait succéder au Google Home. La firme a aussi indiqué qu’elle présentera son nouveau Chromecast. Et d’après les rumeurs, il devrait s’agir d’un produit très similaire au Mi TV Stick de Xiaomi qui tourne sous Android TV et qui est équipé d’une télécommande.