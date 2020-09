Google Pixel 5 : un smartphone premium à 629 euros ?

Alors que les prix des smartphones premium s’envolent, Google pourrait se démarquer de la concurrence en proposant le Pixel 5, son prochain appareil haut de gamme, à un prix plus raisonnable. Cela fait un moment que les médias évoquent cette possibilité. Et cette semaine, un article d’Android Authority relaie un tweet de Roland Quandt, une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par les médias, indiquant que le Pixel 5 pourrait être vendu à 629 euros.

So here's the deal.

Pixel 4a 5G: 499 Euro. Black, White.

Pixel 5: 629 Euro. Black. Green. gn8. more tomorrow. — Roland Quandt (@rquandt) September 22, 2020

Alors que certains modèles coûtent plus de 1 000 euros, Google pourrait ainsi frapper fort en proposant un appareil qui coûte presque deux fois moins cher. Néanmoins, pour que le prix de son smartphone soit abordable, la firme de Mountain View a probablement fait quelques sacrifices au niveau de la fiche technique. Des sources indiquent que le Pixel 5 pourrait faire l’impasse sur le processeur Snapdragon 865, qui est utilisé par la plupart des appareils premium en 2020, comme le Mi 10 Pro de Xiaomi, le OnePlus 8 Pro, ou encore l’Oppo Find X2 Pro.

À la place de ce processeur, Google aurait opté pour un composant plus abordable, mais moins performant, probablement une puce conçue par Qualcomm pour les modèles milieu de gamme. Il est également possible que le Pixel 5 ait moins de caméras sur le dos, par rapport aux modèles haut de gamme des marques concurrentes.

Néanmoins, comme il l’a montré à plusieurs reprises, la firme de Mountain View est capable de compenser certaines lacunes sur le plan matériel avec des optimisations logicielles. Par exemple, le Pixel 4a n’a qu’une seule caméra sur le dos, mais comme on a pu le constater lors de notre test, l’appareil permet tout de même de prendre de très belles photos.

D’ailleurs, en plus du Pixel 5, Google va également présenter une version 5G du Pixel 4a. Et d’après la source qui est relayée par le site Android Authority, cette version 5G aurait un prix de 499 euros. Le prochain événement de Google, durant lequel il présentera ces deux smartphones, aura lieu le 30 septembre.

Sinon, des rumeurs suggèrent également que Google pourrait dévoiler un autre modèle, appelé Pixel 5s, qui serait une version améliorée du Pixel 5. Mais pour le moment, cette information est à considérer avec une extrême prudence.

Google va également présenter des objets connectés pour la maison

En plus de ses nouveaux smartphones, Google s’apprête aussi à lever le voile sur de nouveaux appareils connectés pour la maison. La firme a déjà envoyé une vidéo de sa prochaine enceinte connectée à la presse, qui devrait être le successeur du Google Home. Et normalement, on en saura plus sur ce produit le 30 septembre.

La firme de Mountain View va aussi présenter son nouveau dongle Chromecast. Pour le moment, celle-ci n’a encore donné aucune info sur ce produit. Néanmoins, des fuites ont déjà évoqué ses deux principales nouveautés. Tout d’abord, l’appareil utiliserait le système d’exploitation Android TV. Et en plus de cela, celui-ci serait livré avec une télécommande.

En substance, le nouveau Chromecast va transformer votre vieil écran en Smart TV sous Android TV. Le produit devrait être très similaire à la clé Mi TV Stick de Xiaomi, que la marque chinoise a présenté cette année.