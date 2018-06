Sur Android, Google Chrome télécharge automatiquement des articles pour une lecture hors-ligne

Sur Android, Google Chrome télécharge automatiquement des articles qui seront disponibles pour une lecture hors-ligne. Ces articles sont sélectionnés en fonction de la localisation de l’utilisateur et de son historique de navigation. La fonctionnalité a été lancée dans une centaine de pays, dont l’Inde et le Nigéria.

Comme d’autres géants du numérique, Google fait tout pour pousser sa croissance dans les pays émergents. Et afin d’adapter l’expérience utilisateur à ces marchés, la firme de Redmond propose déjà une version allégée d’Android, des versions allégées des applis comme Assistant ou Maps, et même une appli pour économiser des données mobiles.

Naviguez, même lorsque vous n’avez pas de connexion internet

Aujourd’hui, Google poursuit ces efforts en lançant une fonctionnalité de Chrome sur Android qui permettra de s’informer même lorsqu’on n’est pas connecté à internet.

Sur son navigateur, Google permet déjà aux utilisateurs de télécharger des pages web pour une lecture hors-ligne. Mais avec la récente mise à jour de Chrome pour Android, cette action peut également se faire automatiquement.

« Lorsque vous êtes connecté à un WiFi gratuit et illimité, Chrome va automatiquement télécharger des articles pertinents, basés sur le contenu le plus populaire dans votre localisation », explique Amanda Boss, Product Manager d’Offline Chrome for Android.

Google télécharge les articles que vous êtes susceptible de lire

Si vous êtes connecté avec votre compte Google, Chrome va également télécharger des articles qui sont pertinents pour vous, en se basant sur votre historique de navigation. « Ce contenu téléchargé est alors disponible chaque fois que vous voulez y accéder, même si vous n’avez pas de connexion », ajoute Amanda Boss.

Et pour trouver des points d’accès WiFi, les utilisateurs d’Android peuvent installer l’application Datally de Google, qui vient de se doter d’une carte des points d’accès.

Le téléchargement automatique d’articles sur Google Chrome pour Android a été lancé par la firme de Mountain View dans une centaine de pays, dont l’Inde, le Nigéria, l’Indonésie et le Brésil.