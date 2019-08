Google s’engage à utiliser des matériaux recyclés sur tous ses produits

Aujourd’hui, Google n’est plus qu’un géant d’internet, mais également un fournisseur de hardware. La firme vend des enceintes connectées, des ordinateurs, des smartphones, etc.

Et à l’instar de sociétés comme Apple et Samsung, Google souhaite afficher sa bonne volonté face aux préoccupations environnementales.

Dans un billet de blog, Anna Meegan, Head of Sustainability, annonce des engagements concernant les produits « Made By Google ». D’ici 2020, 100 % de toutes les expéditions à destination ou en provenance des clients de Google seront neutres en carbone. Et à partir de 2022, tous les produits estampillés Made By Google incluront des matériaux recyclés. La firme essaiera également d’en utiliser le maximum, dans la mesure du possible.

« Ces engagements s’appuieront sur les fondements et les progrès déjà réalisés. En 2018, nous avons commencé à publier nos rapports environnementaux sur les produits, qui aident tout le monde à comprendre exactement en quoi nos produits sont fabriqués, comment ils sont fabriqués et comment ils vous sont expédiés. Et entre 2017 et 2018, nos émissions de carbone liées aux expéditions de produits ont diminué de 40% », écrit Meegan.

Des engagements similaires chez Apple et Samsung

Apple, qui est également très avancé en matière d’utilisation de matériaux recyclés, annonçait il y a 9 mois que les nouveaux MacBook Air et Mac seraient fabriqués avec de l’aluminium 100 % recyclé. Quant au dernier Mac mini, il est fabriqué avec 60 % de plastique recyclé.

De son côté, Samsung annonçait il y a 6 mois le remplacement du plastique de ses emballages par des matériaux respectueux de l’environnement. « À partir du premier trimestre 2019, les emballages utilisés actuellement pour les produits et accessoires Samsung – comme les téléphones mobiles, les tablettes ou l’électroménager – seront remplacés par des matériaux durables et respectueux de l’environnement comme du plastique recyclé ou basé sur du bio, et du papier », indiquait le géant coréen.