Google Shopping 100 : découvrez le guide d’achat de Noël ultime (signé Google)

Google dévoile ses Shopping 100 !

C’est bientôt le grand jour (à savoir Noël) et vous ne savez toujours pas quel cadeau offrir à votre moité, vos enfants, vos parents, vos amis…? Pas de panique, Google a pensé à vous, et vient de publier ses guides Google Shopping 100. Il s’agit de divers top 100 des meilleurs articles de l’année qui s’achève, répartis en diverses catégories : Gaming, Tech, Jouets, Sport…

Pour l’occasion, Google a mis en place un mini-site (accessible à cette adresse), et permet aux indécis de découvrir quels ont été les meilleurs produits de l’année 2019, ou du moins les produits les plus « tendances« . Google explique : « Google Shopping 100 met en évidence les articles qui gagnent en popularité pour vous donner de nouvelles idées et vous tenir au courant des dernières nouvelles« .

Par exemple, côté gaming, Google place en première position l’indispensable Death Stranding, le jeu PS4 signé Hideo Kojima. Il est suivi de la manette Xbox Elite Series 2 et de l’ATGames Legends Flashback. Parmi les premières positions, on retrouve également Nioh (bien aidé par la hype autour du second opus), mais aussi l’excellentissime Luigi’s Mansion 3, sans oublier le moins bon Need for Speed Heat ou encore l’indémodable Diablo 3 sur Nintendo Switch.

Dans la catégorie Sports et Fitness c’est le Razor RipStik Caster Board qui est en première position, suivi d’un rameur Concept2… et d’un vélo pour enfants à la sauce Pat Patrouille. Du côté de la tech, Google la joue perso, et place en première position son Google Home, suivi par le Xiaomi Mi Note et le boitier Nvidia Shield TV (sous Android TV).

Rappelons au passage que nous vous proposons depuis quelques jours déjà sur Presse-Citron, un guide d’achat complet en ce qui concerne les meilleurs jeux vidéo à placer sous le sapin dans quelques jours.