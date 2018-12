Google signe l’arrêt de mort pour Android Ice Cream Sandwich

Si vous faites partie des rares personnes qui utilisent encore un smartphone sous Android Ice Cream Sandwich, il serait finalement temps d’acheter un nouvel appareil (ou de mettre à jour si possible).

En effet, Google vient de signer l’arrêt de mort de cette version de son système d’exploitation, sorti en 2011.

« La plate-forme Android Ice Cream Sandwich (ICS) a sept ans et le nombre d’appareils actifs est inférieur à 1% depuis un certain temps. Par conséquent, nous déconseillons de prendre en charge ICS dans les futures versions des services Google Play. Pour les appareils utilisant ICS, le Google Play Store ne mettra plus à jour Play Services APK au-delà de la version 14.7.99 », annonce Spencer, Technical Program Manager, dans un billet de blog.

La fragmentation d’Android

Plus précisément, Ice Cream Sandwich a une part de 0,03 % sur toutes les distributions d’Android. Néanmoins, sur plus de 2 milliards d’appareils actifs, cela représente encore quelques millions de smartphones et de tablettes concernées.

Et comme l’explique notre confrère The Verge, même si les développeurs peuvent continuer à proposer des mises à jour spécialement conçues pour les appareils sous Ice Cream Sandwich, il est peu probable que la majorité le fera.

Actuellement, la majorité des smartphones Android tournent sous les versions Marshmallow, Nougat et Oreo de l’OS (versions 6, 7 et 8). Android Pie a encore une part insignifiante sur la fragmentation d’Android. Mais Google a déjà promis que le déploiement de la version la plus récente du système d’exploitation allait se faire plus rapidement que pour les versions précédentes, grâce à la nouvelle architecture Trebble qui réduit l’interdépendance entre les fabricants de smartphones et les fabricants de composants électroniques, mais aussi grâce à de meilleures collaborations entre Google et les constructeurs.