D’après Google, Android Pie sera déployé plus rapidement qu’Android Oreo

L’un des principaux désavantages d’Android par rapport à iOS, c’est le fait que les mises à jour du système d’exploitation de Google sont lentes, sauf sur les smartphones Pixel, par rapport aux mises à jour d’iOS.

En effet, alors que les mises à jours de l’iPhone ne dépendent que d’Apple, celles des appareils sous Android dépendent de Google, des fabricants de composants, des constructeurs, et parfois aussi des opérateurs téléphoniques.

Mais pour corriger cela, Google a décidé de réviser l’organisation d’Android via un projet baptisé Treble afin de réduire l’interdépendance entre les différents acteurs qui interviennent pour la mise à jour d’un appareil sous Android.

Des mises à jour plus rapides grâce à une nouvelle architecture

Et cette semaine, la firme de Mountain View annonce une amélioration du processus de mise à jour des appareils sous Android.

Dans un billet de blog publié mercredi, Iliyan Malchev, l’architecte du projet Treble, évoque les bénéfices apportés par ce projet sur Android.

« À l’avenir, tous les appareils lancés avec Android 9 Pie ou une version ultérieure seront compatibles avec Treble et tireront pleinement parti de l’architecture Treble pour permettre des mises à jour plus rapides. Grâce à Treble, nous prévoyons de voir plus d’appareils des constructeurs utilisant Android 9 Pie à la fin de 2018 par rapport au nombre de périphériques qui utilisaient Android Oreo à la fin de 2017 », écrit-il. Dernièrement, Google a également expliqué le fonctionnement de Treble lors de l’événement Android Dev Summit.

Android Pie n’est encore que sur 0,1 % des smartphones Android

Google évoque les bénéfices de Treble alors que selon son rapport sur la fragmentation d’Android publié il y a deux semaines, Android Pie n’était même pas encore sur 0,1 % de tous les smartphones utilisant le système d’exploitation.