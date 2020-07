Google s’intéresse aussi aux PC / tablettes à deux écrans

Fin 2019, lors de son événement dédié aux appareils Surface, Microsoft a créé la surprise en présentant le Surface Neo et le Surface Duo, une tablette et un smartphone à deux écrans. Alors que d’autres marques lancent des smartphones/tablettes à écrans pliables, Microsoft préfère miser sur des appareils avec deux écrans tactiles articulés sur une charnière.

Malheureusement, à cause de la pandémie, Microsoft semble avoir revu son calendrier. Et il est fort probable que la tablette à deux écrans Surface Neo ne sorte pas cette année. De plus, le système d’exploitation conçu pour ce nouveau format, Windows 10X, sera d’abord proposé sur des ordinateurs portables classiques.

En tout cas, de son côté, Google semble se préparer au fait que des appareils à deux écrans tactiles comme le Surface Neo puissent faire leurs apparitions sur son écosystème Chrome OS. D’après un article publié par nos confrères de 9to5Google, la firme de Mountain View travaille actuellement sur un prototype appelé « Palkia » qui a deux écrans et qui utilise Chrome OS.

Les tablettes à deux écrans, une future tendance ?

Malheureusement, à l’heure actuelle, on ne peut pas dire si Google va lancer un Chromebook équipé de deux écrans comme le Surface Neo de Microsoft. En effet, d’après les explications de 9to5Google, le prototype Palkia serait une preuve de concept. Et il est possible que Google n’ait pas l’intention de transformer celle-ci en un produit final, mais que la firme souhaite simplement utiliser l’appareil pour préparer son système d’exploitation à ce nouveau format (pour que d’autres marques puissent lancer des tablettes à deux écrans avec Chrome OS, plus tard). En tout cas, les appareils avec deux écrans pourraient représenter une alternative moins coûteuse aux appareils à écran pliables qui, pour le moment, coûtent trop cher.

Et bien entendu, étant donné que pour le moment, ces informations n’ont pas été confirmées par Google, celles-ci sont encore à considérer avec certaines réserves.

Cela étant, en plus des PC/tablettes à deux écrans, les smartphones à deux écrans pourraient aussi être plus nombreux sur le marché. Si Microsoft semble vouloir repousser le lancement de la tablette Surface Neo, la firme pourrait lancer le smartphone Surface Duo avant la fin de l’année. En plus d’être un smartphone à deux écrans, il s’agit également du premier smartphone sous Android de Microsoft.