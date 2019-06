Google Stadia : vous pouvez désormais acheter la manette seule

Le Stadia Controller disponible en précommande…

Il y a quelques semaines maintenant, Google créait l’évènement (ou pas) en détaillant le lancement de Stadia, sa plateforme de jeux vidéo en streaming. On sait donc que Google Stadia sera lancé en fin d’année, avec la possibilité à terme pour le joueur d’opter pour deux abonnements distincts, l’un gratuit, l’autre payant, offrant divers niveaux de privilèges quant aux jeux proposés sur la plateforme. Un Google Stadia qui inquiète déjà, quant à la consommations de données qui seront nécessaires à son utilisation…

Jusqu’à présent, les intéressés pouvaient précommander la Founder’s Edition de Google Stadia, à condition de bien vouloir débourser 129 euros. A ce prix, on disposera notamment d’un pack réunissant un Chromecast Ultra, une manette Bleu Nuit et 3 mois d’abonnement à Stadia Pro. A partir d’aujourd’hui, il est possible de précommander la manette seule.

…au prix de 69 dollars

En effet, le Google Store liste désormais le Stadia Controller, qui peut être précommandé en version Clearly White, Just Black ou Wasabi… à condition de bien vouloir débourser 69 dollars. Sur sa boutique en ligne, Google prévient toutefois les futurs acheteurs : « Vous ne pourrez pas jouer à Stadia tout de suite en achetant le Stadia Controller. N’achetez le Stadia Controller seul que si vous avez déjà accès à Stadia via la Founder Edition, et que vous recherchez une seconde manette, ou si vous y avez accès via un Buddy Pass et souhaitez utiliser le Stadia Controller« .

Rappelons que Google Stadia sera tout d’abord proposé uniquement en version « Pro » (payante) et qu’un abonnement gratuit arrivera en début d’année 2020. Un service de jeux vidéo en streaming qui va donc tenter de séduire les joueurs, même si Stadia dispose encore à l’heure actuelle de nombreuses zones d’ombres…

Soulignons au passage qu’Ubisoft, partenaire de Google, a lui aussi levé le voile sur son propre service d’abonnement : UPlay+. Un service qui sera d’ailleurs compatible avec Stadia…