Google Stadia : finalement, DOOM Eternal ne sera finalement pas en « vraie 4K »…

Pas de 4K native pour DOOM Eternal sur Google Stadia

Souvenez-vous, l’année dernière, Google annonçait aux joueurs du monde entier sa toute nouvelle plateforme de streaming Stadia. Pour l’occasion, le géant américain avait fait appel à id Software, pour présenter sur scène le nouveau DOOM Eternal. Ce dernier a été largement mis en avant par Google, avec la promesse pour les joueurs de profiter de la meilleure expérience de jeu possible, et (entre autres) d’un affichage en 4K native et en 60 images/seconde.

A l’époque, Marty Stratton, pour id Software, annonçait : « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer DOOM Eternal sur Stadia, et nous sommes ravis d’annoncer que le jeu sera capable de tourner en une véritable résolution 4K, avec HDR, et à une cadence implacable de 60 images par seconde. »

A quelques jours maintenant du lancement de ce DOOM Eternal, id Software a mis en ligne diverses informations techniques quant au rendu final de son jeu sur les différentes plateformes. Et mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient, à juste titre d’ailleurs, pouvoir profiter du jeu en 4K native via Google Stadia, car cela ne sera finalement pas le cas…

Pas de 4K native non plus sur Xbox One X et PS4 Pro

En effet, le FPS sanguinolent signé id Software sera finalement upscalé en 4K sur Google Stadia, mais à partir d’une source 1800p. Evidemment, le rendu devrait être très agréable à l’oeil, et il sera impossible de percevoir la différence avec un « vrai » affichage 4K. Toutefois, force est d’admettre que Google est une nouvelle fois contraint de trahir l’une de ses promesses concernant sa plateforme Stadia…

En ce qui concerne les versions consoles de ce même DOOM Eternal, les joueurs Xbox One X profiteront eux aussi d’un affichage 4K, upscalé depuis une source 1800p. Les joueurs PS4 Pro pourront aussi prétendre à ce même affichage upscalé, mais depuis une source 1400p. Enfin, sur PS4, le jeu tournera en Full HD, tandis que sur Xbox One et Xbox One S, le jeu sera upscalé en Full HD, via un rendu 900p. Côté fluidité, pas de jaloux, puisque tout ce beau monde profitera d’un rendu en 60 images/seconde.