Google teste un comparateur de fiches techniques pour les smartphones

Google teste discrètement un nouveau comparateur de smartphones sur son moteur de recherche. La fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tout le monde, mais elle pourrait s’avérer très utile pour les acheteurs (en particulier pour comparer les différents modèles sous Android).

Google pourrait bientôt lancer un comparateur de fiches techniques pour les acheteurs de smartphones. Selon le site web Android Police, la firme de Mountain View a en effet ajouté cette fonctionnalité chez quelques utilisateurs dans le cadre d’un test.

Pour comparer deux modèles, il suffit de saisir les noms de ceux-ci sur le champ de recherche, séparés de « vs ». En revanche, comme il s’agit d’un test, il est peu probable que le tableau de comparaison apparaisse sur votre écran si vous essayez d’utiliser cette fonctionnalité.

Par défaut, le moteur de recherche affiche un petit tableau. En élargissant, l’utilisateur obtient plus de détails. Et il existe même un mode qui permet de mettre en avant les différences entre les deux modèles (d’après Android Police, on ne peut comparer que deux modèles).

La firme de Mountain View a l’habitude de lancer ou de tester de nouvelles fonctionnalités pour son moteur de recherche sans prévenir les utilisateurs. Et celle-ci, si Google décide de la déployer, pourrait aider les acheteurs de smartphones à mieux choisir (surtout ceux qui préfère le système d’exploitation Android).

En revanche, la fonctionnalité ne fera pas forcément le bonheur des blog et sites high-tech qui se font du trafic grâce au type de requête concerné.

Pour le moment, on ignore également si Google pourrait étendre la fonctionnalité à d’autres types de produits ou s’il va se limiter aux smartphones.

