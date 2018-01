Google teste une nouvelle application dédiée aux infos locales

L’application Bulletin de Google est consacrée aux informations locales comme les fermetures de routes ou les événements. Et la firme de Mountain View demande aux internautes de contribuer. Mais pour le moment, Bulletin n’est disponible que dans deux villes des Etats-Unis.

Récemment, nous apprenions que Facebook teste un onglet dédié aux informations locales dans quelques villes américaines.

Et maintenant, on sait que Google teste également Bulletin, une application pour poster des infos locales et sur laquelle il demande aux internautes de contribuer. « Bulletin est une application pour contribuer avec des articles très locaux sur votre communauté, pour votre communauté, directement depuis votre téléphone », lit-on sur le site web qui présente cette nouvelle application.

Bulletin est pour tout le monde

« Si vous êtes à l’aise pour prendre des photos ou envoyer des messages, vous pouvez créer un article sur Bulletin », lit-on aussi.

Le fonctionnement de Bulletin est assez similaire à celui des plateformes de blogs. Mais avec cette application, Google rend la publication d’articles encore plus simple étant donné que l’utilisateur n’a pas besoin de créer un site web ou de créer un blog sur les sites comme WordPress.

Et si Google ne détaille pas la visibilité que ces articles auront, la firme indique cependant qu’ils seront publics et faciles à découvrir « sur la recherche Google, via les réseaux sociaux ou via des liens envoyés par e-mail et via les applications de messagerie ».

Pour le moment, l’accès à Bulletin est limité et seulement deux villes américaines sont concernées : Nashville et Oakland

En ce qui concerne le type de contenu que Google encourage, un porte-parole explique à Slate que les gens sont à la recherche d’infos sur ce qui se passe à proximité, comme les lectures dans la librairie locale, les événements sportifs du lycée ou encore les informations sur les fermetures des routes. C’est le genre d’informations que l’on trouve plus sur les réseaux sociaux (comme les groupes Facebook) que sur Google News.

On pourrait se dire qu’avec cette application Google tente d’imiter certains usages des réseaux sociaux. D’ailleurs, pour rappel, Google permet déjà de « Poster sur Google » comme on le ferait sur Facebook ou Twitter.