Google teste un design à la Pinterest pour Google Images, et cela pourrait servir ses ambitions dans le e-commerce

Google confirme qu’il teste actuellement un nouveau design pour Google Images sur les ordinateurs. Ce nouveau design n’est pas sans rappeler Pinterest et pourrait doper l’engagement des utilisateurs du moteur de recherche d’images.

Google Images aura peut-être bientôt droit à un nouveau design qui pourrait vous rappeler le réseau social Pinterest. Repéré par notre confrère TechCrunch, cette nouvelle version de Google Images sur ordinateurs aligne les images verticalement alors que la version classique du moteur de recherche d’images aligne celles-ci de manière horizontale.

Lorsque vous cliquez sur une photo, Google Images affiche des infos dynamiques et d’après TechCrunch, pour certains articles, Google Images peut même faire un lien pour commander via Google Shopping.

Après la suppression du bouton pour « voir l’image », le nouveau design de Google Images sur ordinateur pourrait une fois de plus doper le trafic des sites indexés, et en même temps servir les ambitions de Google dans le e-commerce.

Google a confirmé ce test. « Nous expérimentons constamment pour améliorer notre expérience avec Google Images et n’avons rien d’autre à annoncer pour le moment », a indiqué un porte-parole.

Google et le e-commerce

Alors qu’il domine déjà la recherche, Google veut maintenant devenir un vrai concurrent pour les sociétés comme Amazon ou Ebay. Aux Etats-Unis, la firme de Mountain View s’est alliée avec le géant de la grande distribution Wallmart.

En France, Google est entré en partenariat avec Carrefour. « L’objectif commun des deux entreprises est de permettre aux utilisateurs d’avoir une expérience simplifiée et intuitive d’achat. D’ici début 2019, les utilisateurs français pourront effectuer leurs courses – dont les achats alimentaires – que ce soit via l’enceinte connectée Google Home, ou via l’Assistant Google depuis leur téléphone portable, ou enfin sur le Web via la nouvelle interface du site Google Shopping en France, et ainsi se faire livrer à domicile ou récupérer les marchandises en magasin », lisait-on dans un communiqué de presse.

Google est également entré dans un partenariat stratégique avec le géant du e-commerce chinois JD, afin de pouvoir proposer des articles vendus par cette entreprise sur son expérience Google Shopping.