Google va créer plusieurs studios consacrés à Stadia

Le 19 novembre, Google lancera enfin sa plateforme de jeu en streaming Stadia. Dans un premier temps, celle-ci devra compter sur des contenus déjà existants, proposés par des tiers. Mais à l’instar d’autres acteurs, comme Microsoft ou Sony, la firme de Mountain View a l’intention de muscler Stadia avec des exclusivités.

Pour rappel, Google a déjà annoncé la création de Stadia Games and Entertainment, un studio dirigé par Jade Raymond. Cette dernière a déjà travaillé chez Ubisoft et chez Electronic Arts, et a été la productrice d’Assassin’s Creed.

Mais visiblement, Google a l’intention de lancer d’autres studios. Du moins, c’est ce qui a été indiqué lors d’une interview de Jade Raymond avec le site GamesIndustry.biz, qui est relayé par The Verge. « Nous avons un plan qui comprend la construction de quelques studios first-party », aurait déclaré la responsable de Stadia Games and Entertainment.

Google aurait l’intention de sortir des contenus exclusifs pour Stadia tous les ans, dont des expériences qui ne seraient pas possibles sur les consoles classiques.

La Founder’s Edition est déjà en rupture de stock

Pour rappel, dans un premier temps, Stadia ne sera pas accessible pour tout le monde. Le 19 novembre, seuls ceux qui ont acheté l’offre Founder’s Edition ou la Premiere Edition, qui coûtent 129 euros, pourront jouer sur cette nouvelle plateforme.

Il y a quelques jours, Google a annoncé que cette Founder’s Edition est déjà en rupture de stock. La Premiere Edition, avec quelques avantages en moins, est cependant encore disponible.

L’année prochaine, Google proposera également une version gratuite de Stadia (mais il faudra quand même acheter les jeux).