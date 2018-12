Google va s’offrir un campus à 1 milliard de dollars… à New York

Google va construire un campus à son image… géant ! Curieusement, l’entreprise américaine a choisi New York et non pas la Silicon Valley pour ce campus qui s’étendra sur 16 hectares.

Un campus gigantesque sur le bord du fleuve Hudson

Lorsque l’on est un géant, on voit les choses en très grand, voire même dans la démesure pour certains. Alphabet, la maison mère de Google va même devenir, avec cet achat, l’un des plus gros propriétaires immobilier de l’État de New York. Un plan très ambitieux qui rentre dans le cadre de sa « Global Business Organization ». 20 ans après avoir été créé, Google est devenu gigantesque et compte le montrer avec ce campus.

Selon le communiqué de presse de Google, le géant américain va construire son campus entre les 315 et 345 Hudson Street et le 550 Washington Street en plein cœur de Hudson Square à New York près du fleuve Hudson. Ce campus gigantesque va s’étaler sur pas moins de 16 hectares. Alphabet est déjà présent dans cette ville depuis ses débuts mais ce campus va permettre une véritable expansion et offrir des bureaux à 7.000 employés.

Il faut dire qu’Alphabet n’est pas seulement Google mais aussi YouTube, Google Maps, Google Ads, et de nombreuses autres divisions allant de l’intelligence artificielle, à la robotique, mais aussi des laboratoires de recherche. Le choix de New York va permettre de délocaliser une partie des tâches réalisées dans la Silicon Valley.

Un campus qui ouvrira ses portes dès 2020

Alphabet pense pouvoir commencer à déménager dans les premiers bâtiments de Hudson Street dès l’année 2020. Il faudra toutefois patienter jusqu’en 2022 pour les bâtiments situés au 550 de Washington Street. C’est cette seconde adresse qui deviendra le centre principal de ce campus gigantesque. Notez que le montant estimé pour cette construction est de 1 milliard de dollars.

Une somme comparable à celle dépensée par un autre géant de la Silicon Valley pour son campus, Apple. La marque à la pomme a, elle aussi choisi de s’éloigner de la Silicon Valley mais a choisi, pour sa part, Austin au Texas. Notez que ces villes mettent, elles aussi la main à la poche pour attirer ces géants du High Tech.