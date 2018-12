Google ne vendra pas sa technologie de reconnaissance faciale

Depuis qu’il est possible de déverrouiller son smartphone en scannant son visage (soit depuis la sortie du Samsung Galaxy S4), le public s’est toujours inquiété quant au devenir de ses données personnelles et d’une telle technologie. En effet, il suffit de passer quelques heures à profiter de scénarios dystopiques comme Black Mirror pour réfléchir à des solutions positives concernant l’avenir de ce genre de système.

Alors comment une multinationale comme Google devrait-elle agir, surtout lorsqu’elle et considérée comme pionnière dans son domaine ? Dans un billet de blog intitulé AI for Social Good in Asia Pacific, la firme nous en dit plus sur sa stratégie.

La reconnaissance faciale de Google restera propriétaire

Si la détection des visages peut être un atout pour la justice et la lutte contre la délinquance, son utilisation massive -voire non contrôlée- peut être un vrai frein aux libertés fondamentales des citoyens. Dans ce sens, les équipes d’Alphabet en charge du développement de l’AI de reconnaissance faciale précisent que leur logiciel ne sera pas vendu à n’importe qui.

Plus précisément, il restera entièrement privé et son API ne pourra pas être cédée à des entreprises tierces, afin d’éviter de constater des abus comme c’est le cas en ce moment chez Amazon par exemple.

Comment créer un impact positif avec la reconnaissance faciale ?

Oublions l’histoire de Person of interest et concentrons-nous sur ce qui pourrait arriver si l’on utilisait la reconnaissance facile à bon escient. Je pense notamment au studio Tencent, un des leaders du marché, qui fait appel à cette technologie pour préserver les plus jeunes des scènes parfois trop violentes de ses jeux vidéo.

Il existe également de nombreuses autres applications, notamment dans le domaine de la santé ou de la recherche de personnes disparues, à même de promettre un avenir plus radieux à cette innovation. Affaire à suivre !

Source