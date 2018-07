Google veut mettre en avant le trafic provenant de Google Images

Google facilite l’identification des visites provenant de Google Images.

Google Images peut être une source de trafic non-négligeable pour les sites web, surtout depuis que la firme de Mountain View a supprimé le bouton pour « voir l’image », obligeant ainsi (théoriquement) les internautes à visiter les sites sources des images qu’ils découvrent via le moteur de recherche.

Mise en avant du trafic Google Images

Et aujourd’hui, Google fait une petite mise à jour qui permettra aux webmasters de mieux identifier les visiteurs qui proviennent de Google Images. « Pour les webmasters, il n’a pas toujours été facile de comprendre le rôle joué par Google Images dans le trafic du site. Pour résoudre ce problème, nous allons déployer une nouvelle URL de référence spécifique à Google Images au cours des prochains mois. L’URL de référence fait partie de l’en-tête HTTP et indique la dernière page sur laquelle l’utilisateur se trouvait et a cliqué pour accéder à la page Web de destination », explique Ashutosh Agarwal, Product Manager.

Sur Google Analytics, ce changement est pris en charge par la firme de Mountain View. Mais si vous avez créé un outil personnalisé, il faudra mettre à jour en tenant compte de ces informations.

En comprenant mieux d’où viennent leurs visiteurs, les éditeurs de sites web pourront mieux profiter du trafic de Google Images, et cela pourrait aussi encourager ces derniers à optimiser leurs pages web pour le moteur de recherche d’images.

L’URL de référence aura la même extension de nom de domaine que celle du site de Google visité par l’utilisateur. Dans la pratique, cette adresse devrait donc être images.google.com. Mais il est également possible que d’autres adresses Google avec des noms de domaines spécifiques à des pays (comme Google.fr) apparaissent sur les données de trafic.