Google veut vous empêcher d’utiliser votre smartphone en marchant

Aujourd’hui, les acteurs du numérique se soucient de votre bien-être, ou du moins, ils prétendent s’en soucier. Que vous soyez sur iOS ou Android, votre smartphone propose une fonctionnalité qui vous aide à avoir des rapports plus équilibrés avec les nouvelles technologies, par exemple en vous permettant de fixer une heure à partir de laquelle vous ne devriez plus utiliser votre appareil.

Jusqu’à présent, les fonctionnalités « Bien-être numérique » de Google sur Android se focalisaient sur les applications et le temps que vous passez sur votre smartphone. Mais visiblement, Google veut aussi vous éviter de vous faire renverser par une voiture.

Comment ?

Grâce à une fonctionnalité qui vous envoie une notification lorsque vous êtes dehors et que vous marchez tout en utilisant votre smartphone.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’a pas encore été annoncée. Cependant, en fouillant dans le code de l’application « Bien-être numérique » de Google, nos confrères de 9to5Google ont repéré des éléments qui suggèrent que cette nouveauté est en cours de développement.

Par exemple, le site a trouvé un texte que Google pourrait utiliser pour présenter la nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs, ainsi que son intérêt. D’autres textes, qui se trouvent également dans le code, pourraient être utilisés par l’application Bien-être numérique pour demander la permission à l’utilisateur d’accéder à sa géolocalisation ainsi qu’à l’activité physique.

L’application qui évitera des accidents

La géolocalisation permettrait de savoir si l’utilisateur est dehors. Et l’activité physique permettrait de savoir s’il est en train de marcher.

Et si l’utilisateur est dehors, qu’il marche, et qu’il utilise son smartphone en même temps, le système d’exploitation pourrait envoyer des alertes telles que « Faites attention », « regardez devant vous », restez concentré », « soyez vigilant », ou encore « attention à la marche ».

En substance, de quoi vous convaincre de ne plus regarder l’écran de votre smartphone et de regarder devant vous à la place. Certains penseront peut-être que Google pourrait se concentrer sur des problèmes plus importants.

Mais le fait que des personnes marchent et utilisent leurs smartphones en même temps a toujours été un phénomène préoccupant, depuis l’arrivée des smartphones. Le problème est tellement grave qu’utiliser un smartphone en marchant est aujourd’hui interdit dans certains endroits. Il y a aussi des villes qui ont posé des signalisations au sol que les piétons verront forcément.

Par ailleurs, une enquête réalisée en France en 2016 a révélé que 77 % des Français téléphonent en marchant, et que chez les 18-24 ans, 14 % ont déjà échappé de peu à une voiture.

Pour le moment, on ne sait pas quand Google pourrait lancer la nouvelle fonctionnalité de son application Bien-être numérique. Et bien entendu, le fait qu’on ait découvert quelques éléments dans le code de cette app ne garantit pas que la fonctionnalité sera lancée. La firme de Mountain View a toujours la possibilité de changer d’avis.