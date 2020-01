Google vient de transformer l’iPhone en clé de sécurité pour ses apps

Afin de contrer certaines menaces en ligne, il est aujourd’hui conseillé à tout le monde (sans exception) de protéger les comptes sur les services comme Google, Facebook ou Twitter avec la connexion en deux étapes ou 2FA (Two-factor authentication).

La 2FA, c’est quoi ? Si autrefois, les comptes en ligne n’étaient protégés que par des mots de passe, aujourd’hui, il est conseillé de protéger ceux-ci via une seconde étape. La forme la plus courante est le code envoyé par SMS. Après avoir saisi son login et son mot de passe, l’utilisateur doit également valider la connexion avec un code envoyé à son numéro de téléphone pour confirmer que c’est bien lui qui tente d’accéder au compte.

Sur ses différents services, Google propose déjà différentes formes de connexion en deux étapes. Et en plus des codes envoyés par SMS et les clés de sécurité physiques, la firme de Mountain View a également lancé une fonctionnalité d’Android qui permet d’utiliser les smartphones pour valider une connexion au compte Google. En substance, après avoir saisi son mot de passe, l’utilisateur reçoit une notification sur son smartphone pour valider la connexion.

Une façon plus pratique de sécuriser le compte Google (pour les utilisateurs d’iPhone)

Et aujourd’hui, cette fonctionnalité est également disponible sur iOS. Ainsi, si vous utilisez un iPhone, Google vous permettra de valider votre connexion à votre compte Google avec votre mobile (au lieu de saisir un code envoyé par SMS, par exemple).

Il faudra cependant télécharger l’application Google Smart Lock sur votre iPhone, sur laquelle la nouvelle fonctionnalité a été introduite via une mise à jour. « Avec cette nouvelle mise à jour, vous pouvez désormais configurer la clé de sécurité intégrée à votre téléphone, qui constitue la meilleure protection à deux facteurs pour votre compte Google. Nous avons également repensé le design de l’application afin de faciliter son utilisation », lit-on sur la page de l’application de Google sur l’App Store.

Un guide pour utiliser cette nouvelle forme de 2FA pour protéger les comptes Google est disponible dans la « source » de cet article. Mais en substance, une fois que la clé de sécurité a été configurée sur votre compte Google, il faudra également vous assurer que le Bluetooth est activé sur votre iPhone et sur votre ordinateur (macOS, Windows 10 ou Chrome OS) pour qu’il soit possible de valider une connexion.