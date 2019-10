Google voudrait certifier les smartphones optimisés pour les jeux vidéo

Google voudrait lancer une nouvelle certification qui permettra aux développeurs et aux utilisateurs d’identifier les smartphones Android qui sont optimisés pour les jeux vidéo. Si pour le moment, aucune information officielle à ce sujet n’est sortie, le site XDA affirme avoir pu accéder à des documents évoquant ce programme.

Plus précisément, XDA aurait reçu une copie de la nouvelle version des « GMS Requirements » pour les constructeurs de smartphones Android. Il s’agit d’une longue liste des règles que ces constructeurs doivent suivre afin d’utiliser une version d’Android certifiée par la firme de Mountain View. Une section de ce document décrirait les conditions de Google pour certifier qu’un smartphone est bien un smartphone « Gaming » (“Gaming Device Certification”).

Bientôt, une certification pour les vrais smartphones de gamers ?

L’objectif serait de faire en sorte que les smartphones optimisés pour les jeux vidéo puissent avoir un comportement prévisible, de manière à ce que les développeurs ne soient pas « confrontés à des limitations inattendues, des cœurs de processeur perdus ou d’autres comportements étranges du système ».

Il est indiqué dans la section dédiée aux smartphones gaming que l’appareil doit fournir « un processeur graphique et des API d’affichage hautes performances, modernes et à jour, et permettre une introspection raisonnable des images. » Pour cette certification, Google exigerait par exemple le support de la version 1.1 de l’API Vulkan Graphic et que les appareils permettent aux applications d’allouer au moins 2,3 Go de mémoire.

Pour corroborer ces informations, XDA évoque des offres d’emploi qui suggèreraient que Google a aussi recruté des ingénieurs qui seront chargés de gérer les relations de la firme avec les constructeurs dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle certification.

Mais bien entendu, pour le moment, tout ceci est encore à prendre avec les pincettes d’usage.