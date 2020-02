Grâce à cette application, les internautes ont accès à des sources d’information plus diversifiées

Avec Internet, tout le monde a potentiellement accès à une masse d’informations considérable. Sauf que la plupart des utilisateurs se contentent bien souvent du tri confortable effectué par les algorithmes des réseaux sociaux. Ses derniers analysent très finement votre positionnement politique et vos intérêts et fournissent un contenu sur-mesure. C’est plutôt agréable mais cela à tendance à enfermer l’internaute dans ce qu’on appelle une bulle de filtre. La vie démocratique est donc de plus en plus polarisée et aux États-Unis notamment, démocrates et républicains ne se comprennent plus du tout.

Un algorithme qui élargit l’horizon de l’internaute

Consciente du problème, Harleen Kaur, ancienne ingénieure à la NASA, a créé Ground News. L’application s’appuie sur un algorithme qui fonctionne un peu à contre-courant de ceux utilisés par les grands réseaux sociaux. Sur un sujet donné, il fournit à l’utilisateur de nombreuses sources d’informations émanant de divers médias. Le prisme idéologique va de la gauche à la droite en passant par le centre. Il est clairement étiqueté lors de l’ouverture de chaque article.

L’idée est « d’imiter le modèle d’un journal papier ou de la télévision, lorsqu’il est de votre responsabilité d’aller chercher l’information et de choisir ce que vous allez lire, contrairement à ce qui se passe sur Twitter », précise la créatrice à Digital Trends.

Ground News souhaite également élargir l’horizon de ses utilisateurs. Un graphique permet de visualiser les types de médias les plus consultés. Si vous passez vos journées à lire des infos sportives ou sur la vie des stars, vous pouvez choisir de voir plus de nouvelles scientifiques, politiques ou technologiques par exemple. Mais là encore, cela ne repose que sur votre choix et pas sur celui d’un algorithme.

Le principe de cette application n’est pas sans rappeler la solution choisie par l’agrégateur japonais SmartNews. Pour lutter contre les bulles de filtre, une option « News from All Sides » a en effet été lancée. Sur chaque sujet d’information, cinq titres de presse allant du plus libéral (progressiste dans le sens américain), au plus conservateur sont désormais proposés.