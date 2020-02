L’intelligence artificielle est de plus en présente quelque soit le domaine d’activité. Récemment, nous avons appris que la Chine utilisait cette technologie pour tenter d’endiguer le Coronavirus. Malgré le fait que de nombreuses personnes sont effrayées par cela, il faut admettre que dans de nombreux cas de figure, l’intelligence artificielle fait des merveilles.

Justement, une startup canadienne a eu l’idée d’intégrer l’IA à une poubelle afin de faciliter le tri des déchets. Baptisée Oscar, ce dispositif est capable de détecter ce que vous voulez jeter avant d’expliquer vers quelle poubelle vous devez vous diriger. Comme on peut le voir sur la vidéo, Oscar détecte que la personne détient un gobelet (de type Starbucks), dès lors la poubelle explique via son écran qu’il faut tout d’abord déparer les différentes parties du gobelet, pour ensuite les jeter dans des poubelles respectives.

Comment fonctionne Oscar ?

Sur son blog, Nvidia explique : « la détection en une fraction de seconde de l’article à l’aide de près d’un million d’images de WasteNet est rendue possible par le supercalcul compact du module NVIDIA Jetson TX2 AI. » Grâce à ce système, les étapes de recyclage vont accélérer, et surtout les différents matériaux seront séparés correctement. Oscar est basé sur l’IA WasteNet qui elle est développée par Hassan Murad et Vivek Vyas. Les deux scientifiques expliquent qu’à ce jour, WasteNet a enregistré plus d’un million d’images de déchets. C’est qui permet à Oscar de reconnaître l’objet qui est entre vos mains en seulement quelques secondes, même si vous ne le tenais pas clairement devant la caméra.

Mais là où Oscar est très fort, c’est qu’il est capable de féliciter les personnes qui respectent ses instructions et font le tri consciencieusement, tout en haussant le ton envers ceux qui n’en font qu’à leur tête sans se soucier des bonnes manières. Hassan Murad explique : « Oscar est une IA grincheuse au sujet des ordures. elle félicite les gens s’ils recyclent correctement et leur crie dessus de manière ludique pour avoir mal agi ».

Dès à présent, vous êtes susceptible de croiser Oscar dans plusieurs centres commerciaux, aéroports, universités, et entreprises de l’autre côté de l’Atlantique. Surtout qu’Oscar a la capacité de s’adapter à n’importe quel modèle de poubelle.