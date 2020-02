La Chine déploie des moyens technologiques impressionnants pour lutter contre le Coronavirus

La Chine semble de plus en plus préoccupée par la propagation du Coronavirus. On apprenait dernièrement que les autorités avaient déployé une flotte de drones afin de surveiller la population de certaines villes dans l’objectif d’endiguer au maximum l’épidémie. Aujourd’hui, l’empire du Milieu passe une étape supérieure en utilisant des capteurs infrarouges, qui selon eux sont capables de détecter des cas de coronavirus dans les aéroports et les gares.

C’est le géant Baidu (l’équivalent chinois de Google) qui est à l’origine de cette technologie. Il utilise un faisceau infrarouge qui mesure la température des passagers sans qu’ils ne s’en rendent compte. Le South China Morning Post explique que si ce dispositif rencontre une personne fiévreuse, il pourra tout simplement l’empêcher de voyager, ce qui semble être une solution efficace pour ne pas propager le virus.

À Shanghaï, plusieurs hôpitaux sont équipés de robots chargés de nettoyer et désinfecter les salles consacrées aux patients atteints par cette maladie. Par ce biais, ces robots limitent la propagation au sein même de l’hôpital, des endroits qui logiquement connaissent un très fort taux d’infectiosité.

L’intelligence artificielle est-elle l’arme ultime contre le Coronavirus ?

Afin d’éradiquer le virus à la racine, les autorités chinoises ont également misé sur la prévention. Devant la multiplication des cas et donc de l’inquiétude, des chatbots dotés d’intelligence artificielle sont désormais chargés de répondre aux appels des habitants afin d’énoncer les recommandations du gouvernement, mais également pour fixer les rendez-vous pour dépistage. Ces chatbots peuvent aussi conseiller à ces patients de rester à l’isolement chez eux.

Robin Li, le CEO de Baidu, explique : « l’IA est non seulement essentielle pour améliorer l’efficacité de la gestion de la ville et les progrès des soins de santé lors d’événements d’urgence publique [comme celui-ci], mais elles peuvent également renforcer tous les domaines et devenir une force motrice ». La Chine a complètement compris l’intérêt de la technologie dans des situations aussi graves que celle actuelle.