Grâce au cloud, Amazon veut changer notre manière de regarder la Formule 1

Les grands prix de Formule 1 donnent parfois lieu à des duels très impressionnants entre pilotes. Pendant de nombreux tours, ces derniers tentent de combiner leurs talents aux capacités de leurs véhicules pour prendre le dessus. Pour le grand public, ces moments sont toujours captivants à suivre. Ils prendront une nouvelle dimension lors de la reprise de la saison le 5 juillet à Spielberg en Autriche.

Amazon Web Service (AWS) et les organisateurs du championnat ont en effet noué un accord qui prévoit le lancement de six nouvelles statistiques de course en temps réel. Elles seront déployées progressivement mais les scores de performances automobiles seront disponibles dès le premier grand prix. Selon un communiqué d’AWS : « Ils isolent les performances d’une automobile individuelle et permettent aux amateurs de course de comparer ses performances avec celles des différents véhicules au coude à coude ».

Amazon Web Service est de plus en plus présent dans le domaine sportif

Cinq autres données seront également proposées aux spectateurs : comparaison ultime de la vitesse des pilotes, performances relatives à la prise de virage à faible vitesse/à grande vitesse, développement de la voiture/l’équipe et performance globale de la saison, prédictions qualificatives et vitesse de course et classement des compétences des pilotes.

Cette dernière sera très intéressante à suivre car elle permettra de comparer les pilotes entre eux. Il est en effet avéré que certains sontt très mal situés dans le classement du championnat en raison de la faiblesse de leur voiture, mais n’en restent pas moins de très grands champions.

Pour obtenir des résultats pertinents, Amazon affirme s’appuyer sur les données recueillis lors des 70 années de course dont certaines sont déjà stockés sur ses serveurs. Elle les combinera avec les informations recueillies en temps réels via les nombreux capteurs situés sur les véhicules.

L’arrivée de ces indicateurs représente donc une bonne nouvelle pour le public qui bénéficiera de meilleurs moyens de compréhension des courses. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’AWS intervient dans le domaine du sport. La division de l’entreprise de Jeff Bezos a déjà noué un partenariat avec la Bundesliga. Elle utilise les services de son cloud et son IA pour proposer aux spectateurs une batterie de statistiques sur le match de son choix.