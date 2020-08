Grand Theft Auto V (PS5 et Xbox Series X) : Infos, date de sortie, collector et plus encore !

Le 17 septembre 2020, cela fera sept ans jour pour jour que Grand Theft Auto V est sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le jeu avait été annoncé par Rockstar Games en octobre 2011. Après deux longues années d’attente, les joueurs du monde entier découvrez enfin « l’après GTA IV ». L’histoire de Michael, Franklin et Trevor dans la Californie moderne.

L’attente fut longue. Il faut dire qu’à l’époque, c’était la première fois que les joueurs attendaient aussi longtemps entre deux GTA. Habituellement, chaque GTA est séparé d’un ou deux ans. Mais avec GTA IV en 2008, ce sera cinq années d’attente. Qui aurait pu croire que sept ans plus tard, GTA 6 ne serait toujours pas là et que l’on s’apprêterait même à redécouvrir pour une troisième fois GTA V ?

Et pourtant, c’est bien le cas puisque GTA V se prépare à sortir sur une troisième génération de console différente. Le jeu de tous les records pour Rockstar qui, huit ans après sa sortie, proposera encore de nouvelles choses. Voici un récapitulatif de toutes les informations connues à ce jour autour du jeu. Un article qui sera mis à jour au fil des semaines !



DATE DE SORTIE : Q4 2021

ÉDITEUR : Rockstar Games

DÉVELOPPEUR : Take Two Interactive

DÉBUT DU PROJET : 2019

SUPPORTS : PS5 , et Xbox Series X

MULTIJOUEURS : Oui

SEASON PASS : Non

BIENVE … RE-BIENVEN …. RE-RE BIENVENUE À LOS SANTOS !

En 2013, nous avions tellement hâte de découvrir Los Santos et Blaine County, les deux destinations qu’allait nous offrir Grand Theft Auto V. Un an plus tard, on avait hâte également de retrouver Los Santos en 1080p, avec une refonte graphique non négligeable et pas mal de nouveaux ajouts.

La différence entre GTA V sur PS3/360 et les versions PS4/One sont tout de même assez frappante. Que ce soit au niveau des graphismes, mais aussi au niveau du gameplay avec l’ajout de la vue à la première personne. La réédition de GTA V un an après sa sortie était une incroyable nouvelle. De plus, Rockstar mettait la barre bien plus haute que les autres « rééditions » qui n’étaient pour la plupart qu’un gros lifting visuel avec des textures qui passaient de 720p à 1080p. Là où Rockstar améliorer le moteur graphique, mais aussi ajouté du contenu exclusif !

Alors que tout le monde attendait l’annonce d’un Red Dead Redemption II sur PS5 et Xbox Series X, ou encore mieux, un GTA 6 tellement attendu… Sony et Rockstar nous surprennent début juin lors de l’événement PS5 en annonçant GTA V sur next-gen. Une annonce qui peut paraître maladroite et mal préparée étant donné que le trailer qui fut diffusé lors de cet événement était un mashup de tous les trailers sortis à ce jour sur PS3, PS4 et PC. Aucune image PS5 à ce jour.

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Au moment de la sortie de GTA V à la fin de l’année 201, cela fera huit ans que le jeu aura fait ses premiers pas sur nos PS3 et Xbox 360. Comment un jeu qui date de huit ans peut-il être encore attendu ? En réalité, c’est surtout sur le côté de la nostalgie que nous sommes impatients. Car oui, mine de rien, GTA V et GTA Online nous auront accompagnés pendant huit années de notre vie. Pour certain, de l’adolescence jusqu’à leur vie d’adulte. Pour d’autres tout au long de leur vingtaine.

GTA V semble intemporel et c’est incroyable de se rappeler que l’on à découvert le jeu, son solo, ses personnages il y a si longtemps et que nous avons passé tellement de bons moments en ligne, que ce soit seul ou avec des amis.

Huit ans plus tard donc, nous allons redécouvrir pour une troisième fois GTA V. Et huit ans plus tard, nous aurons la joie de découvrir du contenu inédit et exclusif. Pour beaucoup, c’est surtout GTA Online qui les occupe. Alors ce sera l’occasion de se refaire encore une fois le mode histoire que beaucoup n’ont plus refait depuis pas mal d’années !

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Pour le moment, au début du mois d’août 2020, nous ne savons pas grand-chose sur ces nouvelles versions. Nous savons que ces rééditions sont attendues pour la deuxième moitié de l’année 2021, soit entre août et décembre 2021. Le jeu ne sera pas un simple portage sur les consoles next-gen. Take Two Interactive, la maison mère et propriétaire de Rockstar a assuré que le jeu bénéficiera d’un réel travail.

On devrait avoir un jeu plus joli graphiquement, plus performant en terme technique et plus intéressant au niveau du gameplay. On parle ici de gamme d’améliorations techniques, visuelles et de performances. On peut alors penser que la 4K et le Ray Tracing seront enfin au programme (la PS4 Pro et la Xbox One X n’ayant pas eu le droit à leur patch 4K).

Au niveau du scénario, rien ne changera. Le scénario de base qui débute dans la neige de North Yankton et qui se termine sur un beau couché de soleil de Los Santos sera identique à la version originale de 2013. Cependant, du nouveau contenu solo devrait accompagner en exclusivité la sortie du jeu sur PS5 et Xbox Series X (de nouvelles missions secondaires et activités sans doute).

GTA Online bénéficiera lui aussi de pas mal de changements et sera même proposé à part. Plus de détails au bas de cet article dans la partie « Multijoueur ».

LE MULTIJOUEUR : GTA ONLINE

La grosse nouveauté que nous savons pour le moment c’est que GTA Online va enfin s’émanciper de GTA V. Depuis 2013, il était assez compliqué de faire comprendre aux joueurs que GTA Online n’était PAS le multijoueur de GTA V et qu’il s’agissait d’un service à part.

En 2021 sur PS5 et Xbox Series X ce sera un peu plus simple à le faire comprendre puisque GTA Online sera disponible en stand-alone seul. C’est-à-dire que tout le monde pourra acheter GTA Online sans acheter GTA V. En plus de cela, Rockstar Games promet encore plus de mises à jour dont certaines totalement exclusives aux versions next-gen de GTA Online. Bien entendu, le contenu de toutes les mises à jour PS3 et PS4 seront incluses dans les versions PS5 et Xbox Series X.

Grâce à un partenariat de longue date (depuis août 2013), Rockstar Games et PlayStation poursuivent leur entente et du contenu en avant-première devrait être présent sur PS5. Dès le lancement du jeu, il sera possible de récupérer gratuitement GTA Online sur PS5 pendant trois mois pour les abonnés sur PS Plus. Dès maintenant, Rockstar offre un million de GTA$ par mois aux joueurs PS4 qui se connectent chaque semaine sur le jeu. Cette offre durera jusqu’à la sortie de GTA Online sur PS5.

EN BREF

Ce qu’il faut donc retenir pour Grand Theft Auto V sur PS5 et Xbox Series X à ce jour :

Le jeu est en développement depuis 2018/2019

Le jeu est prévu sur PS5 et Xbox Series X.

Le jeu est prévu pour la seconde moitié de l’année 2021 (entre août et décembre 2021)

Les versions next-gen ne devraient pas être offertes aux joueurs PS4, One.

Grand Theft Auto V ne devrait pas proposer de version spéciale ou de collector.

GTA Online sera intégré dans les versions next-gen de GTA V, mais il sera aussi disponible seul pour y jouer sans avoir GTA V.

Le scénario de GTA V sera le même que le scénario d’origine en 2013.

Du nouveau contenu solo sera présent en exclusivité sur PS5 et Xbox Series X (pas encore confirmé sur PC)

GTA Online proposera tout le contenu des mises à jour sorties à ce jour ainsi que de nouvelles mises à jour dont certaines en exclusivité.

GTA V et GTA Online ne seront pas un simple portage et bénéficieront d’une gamme d’amélioration visuelle, technique et de performance.