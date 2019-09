iPhone 11, Apple Watch 5, iPad 7 : ce qu’il faut retenir de la keynote Apple

Si vous êtes un aficionado d’Apple, vous savez que le début du mois de septembre est toujours marqué par le lancement des nouveaux iPhone. Cette année, ce sont trois modèles qui sont pressentis, à savoir l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Successeurs des iPhone XR, XS et XS Max, ces trois nouveaux smartphones sont très attendus. Nous faisons comme à notre habitude, un live de la keynote Apple en mode texte, sous la vidéo ci-dessous.

Comment suivre la Keynote Apple ?

Si vous voulez voir la vidéo et êtes à l’aise avec l’anglais, vous avez trois choix :

Le site officiel d’Apple

L’application Apple Events sur Apple TV

Le live sur YouTube, qui est une grande première

Si vous préférez suivre la Keynote en français, on se fait un plaisir de vous proposer dans cet article toutes les annonces en direct. N’hésitez pas à interagir en commentaires pour nous donner votre avis sur cette Keynote pour la sortie des iPhone 11.

Keynote iPhone 11 en live texte 🔴 :

18h35 : Salut à tous, c’est Vincent, je vais vous faire vivre cette Keynote de lancement des iPhone 11 en direct aujourd’hui. La conférence débute dans 15 minutes.

18h45 : Parmi les annonces attendues, forcément les nouveaux iPhone, mais aussi certainement l’Apple Watch Series 5 et le capteur d’objet made by Apple, l’Apple Tag. La Keynote réserve-t-elle un « One More Thing » ? Réponse dans 2 heures environ.

18h50 : M-10 avant la conférence, quelle est votre plus grande attente ?

18h59 : plus de 350 000 personnes en live, uniquement sur YouTube, Apple est attendu au tournant !

19h00 : c’est parti pour la Keynote iPhone 11 !

Tim Cook monte sur scène avec son célèbre « Good Morning ». Petit speech habituel sur les missions d’Apple, et la puissance de l’intégration du software, du hardware et des services. Il tease de grosses annonces aujourd’hui ! On commence avec l’App Store.

Apple attaque en faisant un point sur Apple Arcade, l’abonnement pour jouer à tous les jeux Apple Arcade en illimité. Konami est sur scène pour présenter un jeu, Frogger. Place ensuite à Capcom pour présenter un monde sous-marin.

Apple Arcade sera disponible dès le 19 septembre, dans plusieurs pays, dont la France. Le prix : 4,99$ par mois. Un mois d’essai est offert. Prochain sujet : Apple TV+ (espérons que ce soit moins long que lors de la dernière Keynote). Tim Cook parle des chiffres des trailers, vus plus de 100 millions de fois. Le trailer de See, avec Jason Momoa, une saga futuriste.

Apple TV+ sera disponible le 1er novembre, de nouveaux contenus seront ajoutés chaque mois. Le prix : 4,99$ par mois, pour un abonnement famille, Apple frappe fort. En plus de cela, Apple offre un an à toutes les personnes achetant un iPhone, iPad ou Mac à partir d’aujourd’hui.

Un nouvel iPad 7

On passe à l’iPad, cette Keynote est très rapide.

Apple lance l’iPad de 7e génération ! L’écran Retina mesure 10,2″, et utilise la puce A10 Fusion. Il intègre aussi le smart connector, pour y associer un clavier. Comme l’iPad 6, il est compatible avec l’Apple Pencil. Le corps est fait à 100% d’aluminium recyclé. Le prix est très agressif, à 329$.

On passe à l’Apple Watch

Une nouvelle Apple Watch

Archi dominante sur le marché des montres connectées, l’Apple Watch se concentre sur le fitness et la santé. Une vidéo sur des personnes sauvées grâce à l’Apple Watch est diffusée. L’Apple Watch est aussi utilisée pour la recherche médicale. Apple lance trois nouvelles études, la première sur l’impact du bruit sur la santé. La seconde va mesurer l’impact des cycles menstruels sur la santé. La troisième porte sur les mouvements et le coeur.

La nouvelle Apple Watch est confirmée. Son nom : l’Apple Watch Series 5, première nouveauté importante : l’Always On Display. Le taux de rafraichissement peut varier de 1 Hz à 60 Hz, pour un gain d’autonomie. L’autonomie reste la même, alors que l’écran est allumé en permanence. Une boussole est aussi de la partie, cela ajoute la direction dans Apple Maps. Pas forcement très utile.

Les appels d’urgence sont intégrés, même sans avoir l’iPhone à côté de la montre.

Pour la première fois, un modèle en titane est proposé, et il rejoint les autres matériaux auxquels nous avons l’habitude.

Le modèle GPS sera disponible à partir de 399$ dès ce soir, avec livraison le 20 septembre. L’Apple Watch Series 3 voit son prix fortement baisser, à 199$.

On passe à l’iPhone !

Le nouvel iPhone 11

Tim Cook confirme que l’iPhone XR est le smartphone le plus vendu de la marque. Comme prévu, l’iPhone 11 prend la suite du XR, et a le droit a plusieurs nouveaux coloris. Un écran Liquid Retina de 6,1″ (on reste sur du LCD), avec un nouveau système son Spatial Audio de Dolby Atmos. L’iPhone 11 combine un capteur classique et un ultra grand-angle à l’arrière. Un nouveau système permet de voir ce que les deux capteurs voient, pour prendre la meilleure photo possible.

Apple a travaillé sur le mode nuit, et ce dernier se déclenche automatiquement. Les résultats semblent bluffants, reste à comparer avec le Pixel 3 et le P30 Pro. Une démo des capacités vidéo de l’iPhone 11 est diffusée, la qualité semble excellente. Comme prévu, la nouvelle puce s’appelle A13 Bionic, et s’annonce comme le CPU le plus rapide sur un smartphone.

L’autonomie annoncée est excellente, la batterie étant une heure de plus endurante que pour l’iPhone XR, qui était le meilleur de la gamme. Le prix de l’iPhone 11 commence à 699$.

On passe maintenant à l’iPhone 11 Pro et ses trois capteurs. Le plus haut de gamme chez Apple. Quatre couleurs sont disponibles (midnight green, space gray, silver et gold). L’iPhone 11 Pro aura un écran Super Retina XDR (PTDR) de 5,8″, et le 11 Pro de 6,5″. Il tourne aussi grâce à la puce A13 Bionic. Une nouvelle puce utilisant le Machine Learning va permettre jusqu’à 1 trillion d’opérations à la seconde.

On a le droit à une présentation très technique sur les specs. Pour résumer : il est ultra rapide. La batterie est annoncée comme bien meilleure, avec 4 heures de plus que sur l’iPhone XS, et le Pro Max tiendrait 5 heures de plus que l’iPhone XS Max. Un chargeur rapide 18W est fourni dans la boîte.

La photo passe un cap, avec trois capteurs : un classique, un grand-angle et un zoom x2.

Apple a confié des iPhone 11 Pro à des photographes professionnels, le résultat semble bluffant, nous avons hâte de vous proposer un test complet. Une nouvelle fonctionnalité arrivera à l’automne : Deep Fusion, pour améliorer les photos avec une lumière faible. Une démo vidéo est faite, tout en basse lumière, la qualité est impressionnante. Le choix entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro va être compliqué. Le prix sera décisif.

L’iPhone 11 Pro est compatible Wi-Fi 6.

L’iPhone 11 Pro sera disponible à partir de 999$ et l’iPhone 11 Pro Max à partir de 1099$, les précommandes disponibles dès vendredi, les expéditions débuteront le 20 septembre.

One More Thing ?

Non.

Merci de nous avoir suivi pour cette keynote de présentation des nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, mais aussi l’Apple Watch Series 5 et l’iPad 7.