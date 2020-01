Gretel et Hansel, le film d’horreur que l’on a déjà envie de voir

Les films d’horreur ont le vent en poupe au cinéma ces dernières années. On vous en a donné une belle illustration avec notre sélection de films pour Halloween. Cela concerne même les séries, comme le prouve l’intérêt de Steven Spielberg pour le genre, avec un programme au concept pour le moins détonnant. Il faut croire que 2020 va repartir sur les mêmes bases. La bande-annonce de Gretel et Hansel, une nouvelle reprise de l’histoire des frères Grimm s’annonce en tout cas particulièrement prometteuse.

Gretel & Hansel et la sorcière

Loin du conte pour enfants qui est souvent raconté autour des personnages de Gretel et Hansel, ce film réalisé par Oz Perkins s’annonce pour le moins terrifiant. Une sorte de retour aux sources, puisque c’est bien souvent avec ce genre de ton que les contes du genre ont été écrits. On oublie aussi Hansel et Gretel : Witch Hunters de Tommy Wirkola sorti en 2013, qui inversait les rôles, sans trop de talent.

Un premier teaser révélé au mois de septembre 2019, nous promettait une vision déjà une vision très sombre à l’ambiance gothique, qui n’était pas sans nous faire penser au film The Witch, sorti en 2017. Une tendance accrue avec cette seconde bande-annonce.

La véritable star du film est bien entendu la jeune actrice Sophia Lillis, révélée dans Ça d’Andy Muschietti, qui jouera donc Gretel. On espère qu’elle confirmera sa performance et son appétence pour le genre.

La sorcière est incarnée par Alicia Krige et Hansel sera joué par Sammy Leakey. Si on en croit la vidéo, le film devrait se centrer très largement sur la maison de la sorcière, mais celle-ci ne sera clairement pas en sucre d’orge et pain d’épices… Que l’on se rassure, cela ne devrait pas nous empêcher de dévorer le film.