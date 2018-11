Gros ménage chez Facebook : 1,5 milliard de faux comptes supprimés

Avec 3 à 4 % de faux comptes inondant les utilisateurs de spams ou d’arnaques, Facebook se devait de réagir. Sur les 6 derniers mois, le réseau social a éliminé 1,5 milliard de faux comptes.

3 à 4 % des comptes Facebook créés sont des faux

Les arnaqueurs et les commerciaux sans scrupules ont compris tout l’intérêt que Facebook pouvait leur offrir. En créant simplement un compte sous une fausse identité, ils peuvent toucher un très grand nombre de personnes très facilement et gratuitement. Une plaie pour les utilisateurs qui reçoivent des messages d’offre de crédit, d’arnaques, de produits suspects ou bien encore d’arnaque aux sentiments. Facebook reconnaît qu’entre 3 et 4 % des comptes créés sont des faux destinés avant tout à spammer les utilisateurs. Le réseau social a récemment accéléré le rythme de suppression des faux comptes pour lutter contre ce fléau.

L’ampleur des faux comptes utilisés pour le spam et les arnaques donne le tournis. Dans un rapport publié par le réseau social, 6 principales catégories de comptes sont dans le viseur de l’élimination. Ceux proposant des contenus avec de la nudité ou de la pornographie, les fausses identités, les discours de haine, les comptes dédiés au spam, les compte faisant l’apologie du terrorisme et ceux proposant des contenus avec des scènes de violence.

Deux nouvelles catégories ont, depuis avril, été ajoutées. Les comptes responsables de harcèlement et ceux proposant des contenus pédopornographiques. C’est cependant dans la catégorie des spams commerciaux que la grande majorité des faux comptes est la plus importante.

1,5 milliard de faux comptes éliminés en 6 mois

Entre avril et septembre 2018 Facebook aurait éliminé le nombre impressionnant de 1,5 milliard de faux comptes. Un record ! Selon le réseau social, les comptes créés pour le spam le sont souvent par les mêmes acteurs qui n’hésitent pas à utiliser des scripts ou des bots pour cela. D’après le rapport, la plupart des faux comptes sont détectés et éliminés dans les minutes qui suivent leur création. Seuls 0,4 % des faux comptes passent à travers des mailles du filet. Pour ceux-ci, c’est bien souvent après qu’un utilisateur ait signalé au réseau social que l’élimination a lieu après une petite enquête.

La progression est exponentielle, car si on prend les chiffres du second trimestre 2018, ce sont 800 millions de faux comptes ont été supprimée et 534 millions au premier trimestre.

Le réseau social assure que ses algorithmes et les vérifications humaines ont été améliorés ce qui explique cette augmentation des suppressions. Vivement critiqué de toutes parts, Facebook se devait de réagir avant que le désamour des utilisateurs avec la plateforme ne pose problème. Notez, par ailleurs, que Facebook compte aussi désormais lutter contre les contenus provocateurs et sensationnalistes.

