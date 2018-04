GTA V est le produit culturel le plus rentable de tous les temps !

L’increvable GTA V signe un nouveau record, en devenant l’objet culturel le plus rentable de tous les temps. Tout simplement.

GTA V fait (toujours) la fortune de Rockstar Games !

Lancé initialement sur PS3 et Xbox 360 en septembre 2013, GTA V a évidemment explosé les records de ventes (11 millions de ventes en 24 heures notamment), les joueurs ayant été particulièrement sensibles aux aventures du trio emblématique de personnages, à savoir Michael De Santa, Franklin Clinton et Trevor Philips. Une petite année plus tard, en novembre 2014, GTA V déboule sur PS4 et Xbox One, sans oublier une arrivée sur PC en avril 2015. En tout, GTA V cumule plus de 90 millions de ventes, d’après les derniers chiffres publiés en février dernier. Evidemment, nombreux sont ceux à avoir acheté GTA V sur les PS3/Xbox 360, et à avoir recraqué pour le jeu sur leurs nouvelles PS4 et Xbox One.

Aujourd’hui, via Marketwatch, on apprend que GTA V vient de devenir l’objet culturel le plus rentable de tous les temps. En effet, avec un budget de 265 millions de dollars, GTA V a enregistré des bénéfices records, rapportés non seulement par la vente des jeux, mais également par les microtransactions générées par GTA Online. Selon Marketwatch, GTA V devance ainsi n’importe quel autre produit culturel en terme de rentabilité, avec environ 6 milliards de dollars de recettes.

L’institut s’amuse d’ailleurs à comparer les revenus de GTA V à ceux de quelques blockbusters. GTA V serait ainsi largement devant Avatar, qui a généré « seulement » 2,8 milliards de dollars, pour 237 millions investis. Par rapport à la série Call of Duty, GTA V est là encore nettement devant, avec 90 millions de ventes, contre 24,2 millions pour Black Ops et 26,5 millions pour Modern Warfare 3. A noter que le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps est Tetris avec 170 millions de ventes, devant un certain Minecraft crédité de 144 millions d’unités écoulées. GTA V se classe en troisième position devant Wii Sports.

Rappelons au passage que la saga GTA est née sur PC/PSOne, avec deux opus passés (presque) inaperçus du côté des joueurs, mais qui ont créé une vaste polémique à l’époque. Ce n’est que sur PS2 que la saga connait un énorme succès, avec le passage à la 3D dans GTA 3. Un GTA 3 qui s’écoulera à 17,5 millions d’exemplaires, contre 20 millions pour Vice City, 27,5 millions pour GTA San Andreas, sans oublier les 25 millions de GTA IV. En fin d’année, Rockstar Games lancera son tout nouveau bébé, avec Red Dead Redemption 2, qui viendra donc succéder à ce phénoménal GTA V.

(Via Marketwatch)