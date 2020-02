Guerre du streaming : Disney+ et Netflix font jeu égal dans un sondage

C’est un chiffre déjà impressionnant qui est appelé à connaître une croissance rapide dans les mois à venir. Disney+ compte 28,6 millions d’abonnés, trois mois après son lancement aux États-Unis. On est certes encore très loin de Netflix et de ses 106 millions de souscriptions payantes à travers le monde, mais la rivalité entre les deux géants du divertissement semble bien se confirmer.

Un récent sondage mené par le cabinet d’études des consommateurs Piplsay auprès 63 833 adultes américains permet de mieux comprendre ce phénomène. Les experts ont d’abord tenté de comparer les images des services de streamings. Ainsi 49 % des personnes interrogées ont répondu que Disney+ était aussi bon que Netflix, 28 % trouvent Netflix meilleur contre 23 % qui lui préfèrent la plateforme de Disney. On est donc très proches d’un match nul. 37 % des consommateurs semblent en revanche préférer Disney+ à Amazon Prime Video et 40 % jugent que les deux plateformes sont de même niveau.

Les films d’animations sont les plus regardés sur Disney+

L’étude est ensuite rentrée un peu plus dans le détail en interrogeant les abonnés de Disney+ pour mieux comprendre leurs pratiques. 36 % des abonnés déclarent avoir annulé leur souscription à un autre service. Un chiffre à prendre avec des pincettes car on sait que Netflix et Amazon Prime Video ont continué de leur côté à gagner de nouveaux clients. Sur le plan global, le marché serait donc assez large pour laisser la place à chaque acteur de croître.

Le sondage permet aussi de voir les contenus les plus visionnés par les utilisateurs. 39 % ont déclaré avoir regardé d’avantage de films d’animations, 34 % ont préféré les séries, 27% ont privilégié les films en live-action. Sans surprise également, Disney+ est boosté par l’apport de ses franchises phares. 28 % des répondants ont privilégié les contenus de marque Disney, 19 % ont adopté Marvel, 18 % pour Pixar et 16 % ont choisi les programmes Star Wars. Un chiffre là encore assez surprenant dans la mesure où The Mandalorian est la série qui a fait le plus parler.

Il faudra observer avec attention la façon dont Disney+ parvient à s’exporter. En ce qui concerne la France, le nouveau service sera disponible dès le 24 mars prochain.