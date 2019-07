H2G2, le guide du voyageur galactique va être adapté en série !

Après une première adaptation en 2005 sur grand écran, les romans de Douglas Adams vont être de nouveaux adaptés ! Cette fois, ce sera sur petit écran, via une série avec Carlton Cuse et Jason Fuchs à la production, pour ABC Signature. H2G2 Le Guide du Voyageur Galactique propose pas moins de six romans tous sortis entre 1979 et 2019. L’oeuvre fête ainsi ses 40 ans cette année !

H2G2 : La série en streaming pour bientôt ?

C’est donc plus ou moins officiel si l’on en croit Deadline qui annonce qu’une série H2G2 : Le Guide du Voyageur Galactique serait en préparation. Cette dernière serait ainsi produite par Carlton Cuse (Lost) et Jason Fuchs (L’Âge de Glace) pour ABC Signature.

Une fois la série tournée, ABC Signature devrait la vendre à une plateforme de streaming où bien une chaîne câblée. Ainsi, de nombreux fans espèrent que le choix du streaming sera préféré afin de pouvoir accéder plus facilement à cette dernière. H2G2 fut adapté de nombreuses fois par le passé, en film, pièce de théâtre en jeu vidéo ou encore en série télévisée pour la BBC.

Globalement, les adaptations recevaient à chaque fois des retours assez mitigés. On espère qu’avec cette nouvelle adaptation, les retours seront à la hauteur des six romans de Douglas Adams. Cette nouvelle série devrait être inspirée des cinq premiers tomes.

H2G2 raconte l’histoire d’Arthur, un jeune terrien qui fut sauvé de la destruction de la planète par les Vogons, une race d’étrangers désagréables et bureaucratiques. Il entame ainsi un voyage complètement décalé dans la galaxie ! Les romans ont rencontré un énorme succès et seront traduits en 30 langues ! Devenant un véritable phénomène dans la plupart des lycées.

Aucune information au sujet du casting, de la possible date de sortie ou même du début de tournage. Cependant, on devrait bien retrouver Arthur, Ford, Zaphod, Tricia et Marvin comme toujours. En 2005, pour l’adaptation sur grand écran, Disney était aux commandes avec Arthur Freeman dans le rôle d’Arthur, accompagné de Sam Rockwell, Mos Def, Zooey Deschanel, Bill Nighy, John Malkovich, Stephen Fry et Alan Rickman.

Est-ce que Disney sera encore aux commandes pour cette nouvelle adaptation avec une arrivée sur Disney+ ? Seul le temps nous le dira !