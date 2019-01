Des hackers s’attaquent aux Chromecast pour promouvoir PewDiePie

Plusieurs internautes ont fait savoir que leur télévision connectée affichait une image indiquant : « Votre Chromecast/Smart TV est exposé à l’Internet public et expose des informations sensibles à votre sujet ! ». Jusqu’ici, rien de plus qu’un piratage plutôt traditionnel, si ce n’est la mention « Vous devriez aussi vous abonner à PewDiePie », accompagnée de la photo de célèbre YouTubeur.

PewDiePie, un YouTubeur particulièrement soutenu par sa communauté

Comme l’indique CNET dans un article publié le 2 janvier, ce sont un total de plus de 5 500 téléviseurs intelligents exploitant un Chromecast qui ont été exposés à ce message. Les pirates informatiques à l’origine du hack, baptisé CastHack, sont j3ws3r et HackerGiraffe, un pseudonyme qui n’est pas inconnu puisque l’internaute a déjà sévi dans le passé.

En effet, ce dernier est à l’origine d’un piratage de plus de 50 000 imprimantes permettant de diffuser le message : « PewDiePie, qui a actuellement la chaîne YouTube avec le plus d’abonnés, est sur le point de perdre sa position de numéro un, à cause d’une entreprise indienne appelée T-Series qui diffuse simplement des trailers et des annonces de films Bollywoodiens ». Pour rappel, cela fait plusieurs mois que PewDiePie et T-Series s’affrontent pour être numéro un de YouTube, si bien que la phrase « Subscribe to Pewdiepie » est désormais devenue un meme aux USA.

Si les deux hackers ne cachent pas qu’ils sont des adeptes des vidéos de PewDiePie et que le mettre en avant de la sorte est amusant, ils déclarent tous deux qu’il s’agit également de sensibiliser les utilisateurs aux objets connectés.

Pour sa part, Google a confié avoir reçu de nombreuses plaintes à ce sujet, mais il se défend en indiquant que le problème vient du réglage du Chromecast et non d’un manquement à la sécurité. Un communiqué indique : « Il ne s’agit pas d’un problème spécifique à Chromecast, mais plutôt du résultat des paramètres du routeur qui rendent les appareils intelligents, y compris Chromecast, accessibles au public ».

Ce n’est pas la première fois que des abonnés de PewDiePie utilisent leurs compétences pour défendre le YouTubeur numéro un mondial. Outre le hack des imprimantes, d’autres utilisateurs ont attaqué un site web appartenant au Wall Street Journal, un média américain qui a déjà émis plusieurs critiques à l’égard de ce dernier.

Source