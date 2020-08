Halo Infinite annulé sur Xbox One et repoussé à 2022, de grosses complications du côté de chez Xbox ?

Mais que se passe-t-il du côté de chez Microsoft ? Après avoir fait l’annonce parfaite de la Xbox Series X lors des Game Awards 2019 à Los Angeles en décembre dernier. Après avoir mené une communication à la limite de la perfection entre janvier et avril en annonçant les spécificités techniques de la console, les premières fonctionnalités, l’évolution du Game Pass Ultimate avec l’arrivée du XCloud… La firme de Redmond est en train de perdre totalement pied depuis le mois de mai et le lancement de la compagne marketing le plus importante : celle des jeux. Et malheureusement, cela pourrait encore s’aggraver dans les semaines à venir…

Halo Infinite : Le naufrage intergalactique

Annoncé le 10 juin 2018 lors de l’E3 à Los Angeles lors de la conférence Xbox de Microsoft, Halo Infinite s’annonçait déjà comme le prochain gros jeu de l’écosystème Xbox. Dès lors, le jeu tenait d’ores et déjà de nombreuses promesses. Celle de rattraper les petites déceptions de Halo 5 Guardians pour de nombreux fans. Mais aussi celle d’être le dernier gros jeu de la Xbox One… Tout en étant le premier gros jeu de la Xbox Series X.

Un an plus tard, nous apprenions que selon un développeur allemand, Halo Infinite serait le jeu vidéo le plus cher de l’histoire du jeu vidéo avec un développement estimait à plus de 500 millions de dollars (qui depuis a été battu par les supposés 644 millions de dollars de Red Dead Redemption II).

Lors de l’E3 2019, Halo se dévoile en détail à travers un trailer sans gameplay. Une vidéo vraiment prometteuse qui pose les bases. Halo Infinite sera présent au lancement de la nouvelle génération et suffira à lui seul pour mettre tout le monde d’accord et nous mettre une véritable gifle technique et visuelle. Hélas, la suite sera beaucoup moins glorieuse.

Le 24 juillet 2020, Microsoft organise son premier gros temps de communication dédié aux jeux des Xbox Game Studio. Après la petite déception de l’Inside Xbox de mai qui ne montrait que des jeux tiers et surtout des jeux indépendants sans gameplay, Microsoft avait toutes les cartes en main pour rattraper le coup. Mais non.

Le rendez-vous débute justement par une vidéo de huit minutes pour présenter le tout premier gameplay d’Halo Infinite sur Xbox Series X (vidéo ci-dessus). Et c’est le drame. Le jeu est très loin d’être à la hauteur des attentes des fans. Alors que le jeu est prévu pour arriver quatre mois plus tard, rien ne va. Visuellement pas très beau, à peine au niveau de la Xbox One. Techniquement loin d’être parfait. Panoplie de bugs et d’objets qui « pop » au dernier moment. Suite à cette catastrophe et aux retours des joueurs et des fans, Microsoft et 343 Industries annonceront le report du jeu à 2021.

Nouveau report à 2022, et annulation de la version Xbox One ?

Avant toute chose, il est important de signaler qu’il n’y a rien d’officiel dans les propos qui vont suivre. Habituellement, je ne suis pas habitué à traiter des rumeurs issues des différents forums comme Reddit ou encore ResetEra. Cependant, certaines exceptions demeurent quand l’auteur de la rumeur est une personne assez fiable ayant par le passé déjà annoncé pas mal de choses qui se sont ensuite produites.

En l’occurrence, il s’agit de l’utilisateur Sponger (à qui nous devons par exemple le leak autour du jeu Avowed par exemple) qui annonce qu’après de nombreuses discussions avec plusieurs sources, un même constat se fait ressentir. Microsoft et 343 Industries seraient vraiment en difficultés dans le développement du jeu et songeraient vraiment à annuler la version Xbox One du jeu. De plus, l’option de décaler ce dernier au début de l’année 2022 serait également dans la tête des deux firmes.

J’ai beaucoup réfléchi à publier cela ou non, mais après quelques discussions avec différentes sources je vais l’écrire. Microsoft et 343 Industries sont actuellement très occupées avec l’idée d’annuler la version Xbox One de Halo Infinite. Une idée de décaler de nouveau le jeu à début 2022 est également sur la table.

Les décisions sont assez compliquées, mais ils sont convaincus que cela est nécessaire qu’ils ont besoin de cela pour créer le meilleur jeu Halo jamais réalisé.

Une déclaration qui se montre assez inquiétante quand on pense que pendant de longs mois, Microsoft et notamment Phil Spencer n’ont cessé de faire l’éloge de Halo, de le mettre en porte-étendard de la next-gen et de confirmer que le développement des gros jeux sur next-gen et current-gen ne serait pas un problème.

Un peu d’espoir malgré tout ?

Alors bien entendu, à choisir entre un jeu très moyen qui ne fait pas honneur à la licence et un report, le choix est vite fait. D’ailleurs, le grand Miyamoto (créateur de Mario, The Legend of Zelda ou encore Donkey Kong du côté de chez Nintendo) déclarait : « Un jeu reporté peut être bon tôt ou tard, mais un jeu précipité est mauvais pour toujours ». Une déclaration terriblement juste qui justifie à elle seule le report de Halo à 2021. Mais selon Jason Schreier, célèbre journaliste de Kotaku qui a récemment rejoint les équipes de Bloomberg, tout cela ne serait pas à prendre au sérieux. En effet, dans le même forum quelques réponses plus tard, nous pouvons voir une réponse de Jason Schreier qui semble réfuter les déclarations de Sponger.

Beaucoup d’absurdités inventées circulent à propos de Halo Infinite ces jours-ci.

Une déclaration qui a le mérite d’être claire. Cependant, l’homme relativement bien informé ne cite aucun message précis. Du coup, il n’est pas très simple de savoir si Jason Schreier vise l’information de Sponger, ou alors s’il vise tous les utilisateurs qui parlent sans réellement savoir grand-chose (puisque les deux messages de Sponger et Jason sont séparés de deux pages sur le forum en question).

Quoi qu’il en soit, il est certain que Microsoft risque de communiquer assez rapidement sur la situation. Pour rappel, un temps de communication était prévu en août avant d’être reporté à septembre. Microsoft devrait ainsi reparler de sa Xbox Series X et de la next-gen prochainement et pourquoi pas nous dévoiler la fameuse grosse annonce pour le Game Pass que Phil Spencer n’a pas manqué de teaser sur les réseaux sociaux.