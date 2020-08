Phil Spencer tease de grosses annonces de jeux tiers pour le Game Pass

Il y a quelques jours, le journaliste Jeff Grubb du site VentureBeat nous donné l’eau à la bouche en annonçant publiquement sur Twitter qu’une grosse annonce devrait arriver concernant le Game Pass de Microsoft. Une annonce du poids qui pourrait même pousser de nombreux joueurs à s’abonner pour le service de Microsoft. L’homme précisait que cette annonce devrait être faite dans les deux à trois semaines à venir (soit entre fin août et mi-septembre).

Des déclarations qui semblent se justifier par l’intermédiaire de Phil Spencer, le patron de la branche Xbox chez Microsoft qui commence lui aussi le teasing autour du Game Pass…

De gros jeux tiers en approche sur le Game Pass ?

Ces dernières semaines n’ont pas été des plus simples et des plus calmes pour Microsoft. Depuis mai et l’Inside Xbox, la firme enchaîne les opérations de communications compliquées. Mais il se pourrait que la firme de Redmond puisse enfin revenir en force dans les prochaines semaines.

En effet, après les petits soucis de communication, Microsoft a décidé d’annuler ses prises de paroles du mois d’août. Sans doute dans le but de se concentrer de nouveau et de mieux organiser les temps de communication. Et il se pourrait que l’une des principales annonces concerne le fameux Game Pass, ce service assez incroyable qui ne cesse de séduire les joueurs.

C’est directement par l’intermédiaire de son Twitter que Phil Spencer, le patron de la branche gaming Xbox a annoncé que d’autres grosses annonces étaient en approche pour le Game Pass et que cela ne concernerait pas seulement les jeux des Xbox Game Studios, mais bien des jeux d’éditeurs tiers.

In addition to all our first party games arriving day and date to @xboxgamepass – the team is focused on bringing many more third party games as well to the service https://t.co/PHx1HrSwDX — Phil Spencer (@XboxP3) August 20, 2020

En plus de tous nos jeux first-party disponibles day one dans le Xbox Game Pass, notre équipe est aussi concentrée sur l’intégration de beaucoup de titres third party.

Cette déclaration est-elle judicieusement placée par Phil Spencer pour répondre indirectement aux rumeurs concernant la PS5 et ses jeux exclusifs ? En effet, depuis début août de nombreuses rumeurs que de grosses exclusivités d’éditeurs tiers pourraient arriver en exclusivité temporaire et définitive sur PS5. Une rumeur qui prend de l’ampleur avec les récentes déclarations de Sony qui annonce que la PS5 aura le meilleur line-up de l’histoire de la marque.

Affaire à suivre, mais tout cela reste néanmoins très intéressant et nous promet une nouvelle génération de consoles, de jeux et de services tout simplement incroyables !