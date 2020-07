Halo Infinite : du multi en free-to-play… et en 120 fps sur Xbox Series X ?

Il y a quelques jours maintenant, Microsoft proposait aux joueurs de découvrir, pour la première fois, du gameplay de Halo Infinite. Le jeu signé 343 Industries fera en effet office d’ambassadeur pour la future Xbox Series X, tout en restant parfaitement jouable sur Xbox One, conformément à la philosophie « next-gen » de Microsoft. Une présentation qui a toutefois déçu une grande partie des joueurs…

Un multi free-to-play en 120 FPS pour Halo Infinite ?

En effet, bien conscient de l’accueil très mitigé reçu par cette première présentation de gameplay, 343 Industries s’est fendu d’un post de blog officiel pour répondre aux joueurs, expliquant notamment que la build utilisée pour la démo était « vieille de quelques semaines », et que divers éléments visuels seront peaufinés d’ici la sortie du jeu.

Du côté de chez Smyth Toys Superstores, on a brièvement mis en ligne une petite affiche promotionnelle pour Halo Infinite, et notamment sa section multijoueur. Un document qui indiquait alors : « La légendaire série Halo revient avec la plus vaste campagne Master Chief jamais réalisée et une expérience multijoueur gratuite révolutionnaire ». Ainsi, la section multijoueur de Halo Infinite pourrait être proposée en free-to-play, avec un système de « battle pass » et de nombreuses options de personnalisation.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, cette même publication indique également la présence d’un mode 120 FPS pour Halo Infinite, sans oublier des temps de chargement très réduits, grâce à l’architecture de la Xbox Series X et son SSD. Selon divers leaks, le mode 120 FPS pourrait concerner le mode « Arène » de Halo Infinite.

Reste désormais à patienter sagement pour avoir des nouvelles, officielles cette fois, de Halo Infinite, puisqu’il est évident que Microsoft aura à coeur de rassurer les fans avant la sortie du jeu. Halo Infinite est attendu pour la fin de l’année, en même temps que la nouvelle Xbox Series X.