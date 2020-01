Harley-Davidson élargit sa gamme électrique avec un deuxième modèle zéro émission

Harley-Davidson a révélé un rendu en 3D de ce à quoi sa prochaine moto électrique va ressembler. Nommée pour le moment « Mid-Power » cette nouvelle moto zéro émission au look vintage semble également moins massive que la LiveWire sortie récemment.

Harley-Davidson avait souligné à plusieurs reprises que la LiveWire, son premier modèle électrique produit en série, serait le fer de lance d’une large expansion dans la moto électrique. la marque de Milwaukee vient de publier une esquisse en avant-première qui fait la lumière sur son deuxième deux-roues à pile, une moto qu’elle désigne de façon cryptique par le terme de Mid-Power.

Alors que la LiveWire est un engin relativement imposant, la moto représentée dans le croquis ressemble à un modèle plus petit dont la conception s’inspire de l’expérience de Harley en matière de course sur piste depuis des décennies. dépourvue de carénage, elle fait davantage apparaitre les éléments du groupe motopropulseur comme la batterie. Des lumières LED teintées et des jantes noires à rayons en Y lui donnent un aspect presque « gothique ». A l’instar de l’actuelle LiveWire, elle est probablement équipée d’un tableau de bord numérique.

Plus légère, plus vintage, moins performante

Le nom de ce nouveau modèle, s’il ne parait pas très sexy de prime abord, indique ce à quoi il faut s’attendre en termes de spécifications. Ce nouveau modèle ne sera probablement pas aussi rapide que le LiveWire et il sera livré avec un bloc de batteries plus petit. Ce qui d’ailleurs ne signifie pas nécessairement qu’il sera beaucoup moins performant, car il sera également plus petit et plus léger. Rappelons que la première moto électrique de Harley utilise un moteur électrique de 78 chevaux, un bloc de batterie au lithium-ion de 15,5 kWh et offre une autonomie de 177 kilomètres.

La Mid-Power devrait rejoindre la gamme Harley-Davidson au plus tard en 2022. Le prix, comme beaucoup d’autres, demeure incertain, mais il se situera certainement en-deça de celui de la LiveWire, qui débute à 33 900 euros. L’élargissement de sa gamme électrique permettra à Harley de bénéficier d’économies d’échelle, et elle répercutera (espérons-le) ces économies sur les prix pour les clients. En attendant, la firme se prépare à lancer un scooter à batterie d’ici la fin de 2021.