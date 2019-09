Harry Potter Wizards Unite : un nouveau système de tracking en approche

Vers un tracking revisité pour Harry Potter Wizards Unite

Il y a plus de trois ans maintenant, Niantic lançait un certain Pokémon GO sur nos smartphones, un titre mêlant réalité augmentée et géolocalisation, qui continue encore aujourd’hui d’être activement pratiqué par une large communauté de joueurs. Plus récemment, ce même Niantic s’est attaqué à une autre licence très populaire : Harry Potter.

En effet, il y a quelques semaines maintenant, Harry Potter Wizards Unite débarquait sur nos terminaux iOS et Android, et, comme pour Pokémon GO, Niantic ne cesse d’optimiser son bébé à grands coups de mises à jour. Prochainement, les joueurs devraient profiter d’un tout nouveau mode, baptisé « Adventure Sync« , et qui devrait très largement améliorer le tracking du jeu.

Si Pokémon GO nécessite de parcourir plusieurs kilomètres pour faire éclore ses oeufs, Harry Potter Wizards Unite propose lui aussi divers bonus en fonction de la distance parcourue par le joueur… à condition que l’application soit ouverte. Un point qui sera revisité prochainement, puisque le mode Adventure Sync promet d’enregistrer les données de tracking, même lorsque l’application n’est pas ouverte.

Un intérêt relancé et des exercices physiques favorisés ?

De cette manière, on pourra alors marcher/courir avec son smartphone en poche, et dès lors que l’on ouvrira l’application, cette dernière se synchronisera automatiquement avec la distance totale parcourue dans la journée, et enregistrée par le téléphone et par les applications de santé comme Health ou encore Google Fit. Pratique donc !

La synchronisation des données sur via le tracking aidera ainsi non seulement les joueurs à progresser plus rapidement, et de manière moins contraignante, mais elle pourrait aussi favoriser l’exercice chez les joueurs déterminés à atteindre un niveau supérieur. A voir maintenant quand sera déployée cette nouvelle fonction, et si elle sera disponible pour les joueurs Android comme pour ceux évoluant sous iOS.