HBO aurait proposé un paiement de 250 000 dollars aux hackers

Selon Variety, HBO aurait proposé un bug bounty de 250 000 dollars aux hackers qui lui ont volé des données.

Ce n’est pas la première fois que ce genre de fuite à lieu dans l’industrie. Néanmoins, si le piratage de HBO fait autant parler de lui, c’est parce que les hackers ont touché à Game of Thrones, dont la saison 7 est en cours de diffusion.

Fin juillet, le patron de HBO, Richard Plepler, confirmait un « cyber-incident dirigé contre l’entreprise ». Et selon les médias, ceux qui ont réussi à pirater la chaîne se seraient emparés de 1,5 téraoctets de données confidentielles.

Plus tard, ces hackers se sont montrés encore plus menaçants envers HBO, demandant à la société américaine une rançon de plusieurs millions de dollars. Et pour montrer que ces menaces étaient sérieuses, les hackers ont même mis en ligne 3,4 Go de données, incluant des scripts de Game of Thrones, des coordonnées d’acteurs ainsi que des documents administratifs.

Mais avant que cette intrusion ne soit médiatisée, HBO aurait proposé un paiement de 250 000 dollars. Les hackers auraient en effet envoyé par e-mail la proposition de la société à Variety et The Hollywood Reporter.

« En guise de bonne foi de notre part, nous sommes prêts à nous engager à vous faire un bug bounty de 250 000 dollars aussitôt que nous pourrons établir les comptes nécessaires et acquérir des Bitcoin », lit-on.

Ce message n’a pas été confirmé par HBO, mais Variety indique avoir pu confirmer son authenticité.

La somme n’a cependant pas été versée et il serait possible qu’il s’agissait en réalité d’une manière pour HBO de gagner du temps, en attendant d’évaluer l’ampleur du piratage. En effet, généralement, les sociétés comme HBO ne négocient pas avec les pirates.