HBO Max : Quelles séries pourraient inciter les consommateurs à s’abonner ?

Depuis mercredi, HBO Max a fait son entrée sur le marché déjà très encombré du streaming. Le service doit gérer un problème important : son prix élevé. C’est un réel soucis, surtout en période de crise où de nombreuses personnes vont devoir arbitrer dans leurs dépenses. À 15 dollars mensuel, il est en effet beaucoup plus cher que ses principaux concurrents, si bien qu’une étude indiquait récemment que les consommateurs américains ne plaçaient pas HBO Max en tête de leur priorité. S’ils ne devaient en choisir qu’un, ces derniers prendraient Netflix, Disney+, Hulu et Amazon Prime avant lui.

Les programmes de la chaîne HBO sont plébiscités

Pour autant, Warner Bros est loin de s’avouer vaincu et mise sur un catalogue riche en contenus de qualité pour convaincre. Un sondage mené par Morning Consult pour The Hollywood Reporter nous en dit plus à ce sujet. Il a permis d’interroger 2200 adultes américains afin de savoir quels programmes de HBO Max était susceptible de les faire s’abonner.

La principale surprise revient au relatif faible intérêt pour la série Friends pour laquelle la plateforme a pourtant investi plus de 400 millions de dollars. 21 % des répondants sont susceptibles de s’abonner pour retrouver les aventures de Rachel, Ross et Chandler. C’est moins que ceux qui voudraient revisionner Game of Thrones (23%) ou encore les séries et films DC (26%). Warner Bros a donc probablement vu juste en acceptant de diffuser la Snyder Cut de Justice League en exclusivité sur HBO Max. Enfin, 34 % des personnes interrogées pourraient franchir le pas afin de retrouver les programmes de la chaîne HBO.

Warner Bros investit énormément dans les contenus mais mise aussi beaucoup sur les accords de distribution pour accroître ses chances de succès. Les utilisateurs de la Xbox One, la PlayStation 4, Altice USA, Verizon TV, Contour ou encore Fios peuvent utiliser la plateforme sur leurs services respectifs. D’autres entreprises proposent aussi HBO Max à leurs clients parmi lesquelles Apple, Google et Hulu.