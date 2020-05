Pourquoi HBO Max pourrait avoir du mal à s’imposer sur le marché du streaming

Le 27 mai prochain sera le top départ pour HBO Max aux États-Unis. Warner Bros fonde beaucoup d’espoir sur sa plateforme de streaming et espère qu’elle sera en mesure de rivaliser avec les grands acteurs du secteur comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Elle devra pourtant gérer au mieux un inconvénient de taille, surtout en temps de crise : son prix.

Il faudra en effet débourser 15 dollars par mois pour s’abonner, soit trois de plus que pour Netflix. Ce montant semble pour l’heure trop important pour séduire suffisamment d’Américains à en croire un sondage relayé par Bloomberg effectué auprès de 1000 consommateurs américains. La majorité des répondants affirment dépenser 15 dollars ou moins tous les mois pour leur budget streaming.

HBO Max pourra compter sur son catalogue riche en contenus de qualité

Ces derniers ne placent pas du tout HBO Max en tête de leur priorité. Elle arrive derrière Netflix, Disney+, Hulu et Amazon Prime. Les Américains la situent plutôt dans la catégorie des services plus modestes comme CBS All Access qui ne coûte que 6 $ par mois.

Le lancement de la plateforme intervient certes dans un moment propice pour le streaming en raison du confinement. Mais très vite, les effets de la crise risquent de se faire ressentir. Les personnes frappées par le chômage risquent de devoir arbitrer dans leurs dépenses et dans ce contexte, un abonnement plus cher n’est clairement pas un avantage.

Pour réussir, HBO Max devra donc se montrer particulièrement persuasif. Warner Bros pourra pour cela miser sur un catalogue très attirant. Un partenariat a notamment été signé avec J.J Abrams pour la production de contenus originaux. On retrouvera également les grandes séries de HBO telles que Game of Thrones, Les Soprano ou encore The Wire. D’autres grands classiques seront aussi de la partie, par exemple South Park, The Big Bang Theory et Friends. Le casting original de la série sera même prochainement réuni à l’écran pour un épisode spécial qui promet d’émouvantes retrouvailles.

Reste à voir si cela sera suffisant pour convaincre le public de franchir le pas. Les premiers mois seront à cet égard déterminants et l’on saura vite si HBO Max parvient à tenir toutes ses promesses.