HBO Max vient de lancer son propre univers de super-héros

On commencerait presque à se dire qu’il y a quand même un peu trop de super-héros à l’heure actuelle. Au-delà des univers Marvel et DC Comics, il y a aussi la saga que Vin Diesel veut créer autour du personnage de Bloodshot, Gundala, le super-héros indonésien ou encore The Boys, les méchants super-héros sur Amazon. Bref, au bout d’un moment, on commençait quelque peu à se dire qu’on avait fait le tour. Mais, c’est HBO Max qui a rejoint le mouvement cette semaine.

HBO Max mise sur les gens normaux

Cette nouvelle saga est lancée en interne dans le groupe, grâce à un partenariat avec DC Comics. De quoi parle-t-on ici ? D’une série de comcis qui se déclinent en publication numérique sous le nom « To The Max ».

Que vont avoir de particulier ces super-héros made in HBO Max ? L’idée est de miser sur des gens qui obtiennent des super-pouvoirs et ainsi sont capables de donner le meilleur de leur potentiel. Vous avez du mal à voir en quoi c’est différent de ce que l’on a déjà vu et revu jusque-là ? C’est sans doute que vous ne percevez pas la dimension marketing du projet. En effet, « To The Max » va multiplier les référence à des produits, qu’il s’agisse de séries ou de films que l’on peut trouver sur HBO Max. Vu les difficultés au lancement de la plateforme de streaming, ce ne sera pas forcément un luxe. On peut toutefois craindre que cela tourne rapidement aux clins d’œil et aux référence de pop-culture, à minima tant que HBO Max n’étoffera pas son catalogue de contenus originaux.

Parmi les personnages qui ont déjà été déclinés, on trouve :

Hector un enseignant qui va s’envoler vers une mission dans l’espace.

Brian, un moniteur de plongée qui doit sauver des personnes innocentes dans une tempête mortelle à Singapour.

Olivia, une humoriste qui doit défendre un casino de Las Vegas contre des braqueurs.

Un personnage central, Max The Dog (un chien vous l’aurez deviné) fait le lien entre tout ça. Bonne nouvelle, vous pouvez lire tout ça gratuitement (encore heureux).