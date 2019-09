HBO rachète (cher) les droits de la série The Big Bang Theory

Si la série The Big Bang Theory a été diffusée sur Netflix pendant un temps, c’est finalement HBO qui en a racheté les droits de diffusion pour un montant particulièrement conséquent.

En effet, The Hollywood Reporter indique que la chaîne de télévision américaine s’est payée les droits de la série culte en échange d’un milliard de dollars. L’accord de diffusion sera effectif dès le printemps 2020 pour une période de cinq ans. Il est aussi possible que l’accord entre TBS et Warner Bros, propriétaire de HBO, soit ensuite prolongé jusqu’en 2028.

Bazinga, The Big Bang Theory débarque sur HBO Max (dans quelques mois)

Robert Greenblatt, directeur de WarnerMedia Entertainment, a déclaré au sujet de la série : « Peu d’émissions définissent une génération et capturent l’air du temps comme The Big Bang Theory. Nous sommes ravis que HBO Max soit le lieu exclusif de diffusion en continu de cette comédie à l’occasion de son lancement au printemps 2020 […] C’est l’une des plus grandes émissions de télévision de la dernière décennie, et le fait que nous puissions la diffuser sur une plateforme de streaming pour la première fois aux États-Unis est un coup d’éclat pour notre nouvelle offre ».

Pour rappel, The Big Bang Theory raconte l’histoire de Sheldon et Leonard, deux colocataires qui assistent à l’emménagement de leur nouvelle voisine. Tous deux scientifiques et geeks, ils sont accompagnés par leurs deux amis Raj et Homard. La série dispose de nombreuses références au milieu scientifique, à l’exemple de l’effet Doppler et de la théorie des cordes, ou au milieu plus geek (Star Trek, les comics…). La série compte 12 saisons et 279 épisodes.

Cette nouvelle est rendue publique alors que WarnerMedia a aussi fait l’acquisition de Friends, autre série culte qui quittera Netflix en printemps 2020, date de lancement de HBO Max. L’entreprise aurait dépensé 425 millions de dollars pour pouvoir bénéficier des droits de diffusion.

Pour sa part, Netflix a fait l’acquisition des droits de la série Seinfeld pour un montant estimé à plus de 500 millions de dollars. Reste à savoir si cela lui offrira autant d’abonnés que Friends, sachant que le show est beaucoup moins connu en France.