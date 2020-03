HearMe : cette application est spécialement conçue pour lutter contre la solitude

Le confinement est une période difficile que tout le monde ne vit pas de la même manière. Pour certains, tout se passe bien et leur agenda est plutôt bien rodé mais pour d’autres cela peut vite déboucher sur des phases de profonde angoisse et des troubles anxieux très prononcés.

La sortie de la nouvelle application HearMe tombe pour ainsi dire à pic. Cette dernière, disponible sur iOS et Android, permet en effet de mettre en relation l’utilisateur en situation de solitude avec un interlocuteur bénévole spécialement formé pour l’écouter.

Une remise en cause des réseaux sociaux traditionnels

HearMe est donc destiné à des personnes qui se sentent exclues ou doivent faire face à un stress ponctuel. Il peut notamment s’agir de la peur de devenir parent ou d’une rupture amoureuse, ou encore de problèmes identitaires ou d’acceptation de soi. Mais avant tout, comme le précise l’application, elle s’adresse aux individus qui ont juste besoin de parler et de s’exprimer et n’ont absolument personne pour les écouter.

Forbes décrit les raisons qui ont poussé son fondateur, Adam Lippin, à se lancer. Il semble en effet que de plus en plus de gens expriment leur déception quant aux relations nouées sur les réseaux sociaux. Elles seraient de moins en moins authentiques et les amis n’y seraient pas vraiment à l’écoute.

L’efficacité du service semble d’ailleurs être au rendez-vous si l’on en croit les statistiques fournies par la société. 96 % des utilisateurs qui utilisent l’application durant une semaine se sont dits de meilleur humeur et ont déclaré se sentir moins seuls.

On observe en tout cas ces derniers mois à l’émergence de nouvelles applications et réseaux sociaux censés être plus authentiques que les mastodontes du marché. Nous vous présentions notamment Cocoon qui vous permet de réunir autour de vous vos parents, frères et sœurs, cousins, mais aussi vos proches les plus fidèles. Il convient néanmoins de bien choisir car le groupe ne peut pas excéder 12 personnes.