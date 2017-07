HMD confirme accidentellement l’existence du Nokia 8

Accident ou teasing ?

Nokia est de retour et après s’être aventurée dans le marché des téléphones abordables, la marque finlandaise devrait maintenant lancer un mobile haut de gamme baptisé Nokia 8, alors qu’Apple s’apprête à sortir son nouvel iPhone.

Pour le moment, le Nokia 8 n’est évoqué que dans les rumeurs. Pas plus tard que cette semaine, par exemple, le célèbre blogueur Evan Blass a publié des rendus de celui-ci.

Et aujourd’hui, nous avons une image (presque) officielle

Selon notre confrère BGR, c’est HMD (la société qui produit et vend les téléphones Nokia) qui a accidentellement publié ce rendu du Nokia 8 sur la version chinoise du site de Nokia.

Normalement, le Nokia 8 va sortir fin juillet. Côté design, il ressemblera aux smartphones Android que HMD a sortis cette année. Mais sous le capot, il devrait y avoir un SoC Snapdragon 835 ainsi qu’une mémoire RAM de 6GB ou de 4GB. Avec un écran 2K, on aurait des caractéristiques qui permettraient au smartphone d’entrer en concurrence avec le Galaxy S8 de Samsung et avec le Note 8 que le constructeur coréen va sortir dans quelques semaines.

On notera aussi que HMD a déjà annoncé un nouveau partenariat avec Carl Zeiss, le spécialiste allemand des systèmes optiques. Et sur les images qui ont récemment fuité, outre le double appareil photo sur le dos, on voit également le logo de Carl Zeiss.

Bien entendu, tout ceci n’est encore que rumeurs (même si les détails se précisent). De ce fait, il est important, en attendant la présentation officielle par HMD, de prendre ces informations avec un grain de sel.

En tout cas, si les caractéristiques évoquées par les médias sont bien celles du Nokia 8, ce smartphone sera le premier Nokia haut de gamme sous Android.