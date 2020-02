Hobbi : Cette nouvelle application lancée par Facebook pourrait faire de l’ombre à Pinterest

C’est un nouveau produit qui rappelle beaucoup Pinterest. Facebook vient de lancer Hobbi, une application de partage de photos et de vidéos qui reprend le concept du site web américain. La plateforme est pour l’heure disponible sur iOS et Android aux États-Unis, en Colombie, en Espagne, en Belgique et en Ukraine. Il est possible de classer ces publications dans des catégories thématiques.

On peut donc notamment répartir ses images en créant des collections propre à ses loisirs. Mais contrairement à Pinterest, il n’existe pour l’instant aucune possibilité de partager des publications sur d’autres réseaux sociaux. L’interaction avec les autres utilisateurs est aussi très limitée.

On peut toutefois imaginer que l’application va nettement s’améliorer au fil du temps. Il s’agit d’une des créations de New Product Experimentation, une équipe de production lancée par Facebook en juillet dernier.

Pinterest tient à rassurer

Comme le soulignent nos confrères de Siècle Digital, Hobbi n’est donc pas vraiment une vraie copie de Pinterest car elle n’a pas les mêmes fonctions de partage. Elle se rapproche un peu plus de Tangi, l’application lancée il y a quelques jours par Google. Cette dernière se destine également avant tout aux loisirs créatifs. Les utilisateurs peuvent y partager des vidéos très courtes qui revêtent un aspect pédagogique.

La sortie de Hobbi a en tout cas eu tendance à affoler les investisseurs de Pinterest. L’action de l’entreprise au New York Stock Exchange a baissé de 4 % ce jeudi, juste après l’annonce de la sortie de l’application de Facebook.

Contacté par CNBC, un porte-parole de l’entreprise s’est voulu rassurant : « À première vue, Hobbi semble être une application de sauvegarde de photos qui ne possède pas la découvrabilité, la recherche et les recommandations de Pinterest. Comme décrit dans l’App Store, il est destiné à vous aider à documenter et à vous souvenir de ce que vous avez fait, tandis que Pinterest permet de découvrir des idées et de vous inspirer pour l’avenir. »