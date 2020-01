Tangi, l’application anti-TikTok de Google

Quand on pense à une application de vidéos courtes et amusantes en 2020, on pense en premier à TikTok, qui a été un véritable tsunami dans le monde des réseaux sociaux et des communautés au cours des derniers mois.

Via son incubateur interne Area 120, Google a pris le sujet par l’autre bout : puisque TikTok propose principalement des vidéos sans autre ambition que le divertissement (avec beaucoup de chats), lançons une application qui en reprend certains codes, mais qui sera dédiée aux loisirs créatifs, et seulement à cela.

Ainsi est né Tangi, une plateforme de vidéos courtes, lancée initialement sur le web et iOS (pas de traces de l’app sur le Play Store Android pour le moment), qui permet aux créatifs de partager des vidéos de « how to » sur des sujets tels que l’artisanat, la peinture, la cuisine, la mode, la beauté et bien d’autres encore.

Tangi est une fusion de TeAch aNd GIve et « tangible ». Pour encourager la communauté, il comprend une fonction « Try It », qui permet aux utilisateurs de partager leurs tentatives de suivre les tutoriels de Tangi, d’une durée de quelques minutes. Selon Google, l’une des vidéos les plus recréées montre un « hack » pour la fabrication de guacamole dans la coque d’un avocat. Vous pouvez apprendre d’autres compétences essentielles, comme comment faire une fleur avec des cuillères en plastique et ou comment rendre les bougies blanches plus glamour.

« Nous nous concentrons uniquement sur les contenus de bricolage et de créativité », explique Coco Mao, la fondatrice de Tangi. « Notre plateforme a pour but d’aider les gens à apprendre à bricoler, à cuisiner et à créer avec des vidéos rapides d’une minute. Nous avons conçu Tangi pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement un grand nombre de vidéos pratiques de haute qualité », dit-elle.

Mao a eu l’idée de créer Tangi après être rentrée chez elle pour rendre visite à ses parents à Shanghai. Elle a constaté qu’ils regardaient beaucoup de vidéos pratiques sur la peinture et la photographie sur leur téléphone. « Ma mère a toujours eu un côté créatif, et j’ai été surprise d’apprendre qu’elle est maintenant une peintre à l’huile amateur grâce à ces communautés de niche avec des vidéos de formation rapide », dit Mao. « J’ai moi aussi rejoint certaines de ces communautés créatives dynamiques qui réalisent des vidéos autour de la cuisine et de la mode. J’ai remarqué quelque chose de magique dans ces vidéos : elles permettent de faire passer rapidement un message – ce qui prenait beaucoup de temps à apprendre avec seulement du texte et des images », note-t-elle.

Des tutos vidéo courts et pédagogiques pour aller à l’essentiel

Alors que les vidéos verticales de Tangi peuvent durer jusqu’à une minute, la plupart ont une durée moyenne d’environ 45 secondes. Cela signifie que ce n’est pas nécessairement l’endroit où l’on va avancer pas à pas dans le détail d’une recette compliquée comme c’est le cas avec un long tuto sur YouTube, par exemple. Les vidéos vont plutôt montrer un truc de cuisine rapide ou vous inspirer pour essayer une nouvelle idée.

Une autre différence entre Tangi et d’autres applications vidéo de courte durée est une fonction appelée « Try It ». Cela encourage les utilisateurs à télécharger des photos de leur recréation de la vidéo comme moyen d’interagir avec les autres membres de la communauté, dit Mao. L’une des vidéos les plus « recréées » est par exemple celle de la fabrication de guacamole dans la coque d’un avocat.

Le créateur peut cependant laisser une recette réelle dans les commentaires, même s’ils ne montrent pas chaque étape en détail. Et il est sans doute beaucoup plus facile de suivre une recette sur Tangi que sur la plupart des sites de recettes actuels, qui sont envahis de publicités et d’histoires personnelles axées sur le référencement. C’est là que réside l’idée, finalement simple : réunir sur une plateforme des milliers de tutos vidéo très courts, du genre de ceux dont on raffole quand on scrolle son mur Facebook ou Insta.

Tangi est déjà utilisé par nombre de créateurs, dont la blogueuse Holly Grace, qui traite de bricolage et de lifestyle, l’artiste portraitiste Rachel Faye Carter, la créatrice de boulangerie et d’alimentation Paola D Yee, la blogueuse de beauté Sew Wigged Out, l’artiste et bricoleuse TheArtGe, le cuisinier et bricoleur JonathanBlogs et d’autres.

En tant que spectateur, vous pouvez rechercher dans Tangi tout ce que vous voulez apprendre ou filtrer les vidéos par catégorie, comme l’art, la cuisine, le bricolage, la mode et la beauté et le style de vie. Vous pouvez aussi simplement faire défiler la page d’accueil jusqu’à ce que quelque chose vous intéresse. Pour enregistrer une vidéo ou montrer votre soutien au créateur, vous cliquez sur l’icône en forme de cœur pour aimer la vidéo. Elle est alors enregistrée dans la section « Aimé » de votre profil.

Contrairement à d’autres applications de vidéo sociale, le téléchargement vers Tangi n’est pas ouvert à tous pour le moment. Les créateurs doivent plutôt poser leur candidature pour faire partie de la plateforme vidéo. Cela permet à Tangi de s’assurer que leurs vidéos restent axées sur la créativité et les activités de bricolage. Au lancement, Tangi est disponible partout sauf dans l’UE (on se demande pourquoi), d’abord sur le web et sur iOS. L’application est téléchargeable gratuitement, sans publicité et n’est actuellement pas monétisée par d’autres moyens. Le site tangi.co pointe vers une page d’erreur si vous ne passez pas par un VPN américain.