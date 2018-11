Honor 10 Lite : le smartphone élégant et performant (et à moins de 200 euros)

Le Honor 10 Lite est officiel !

Le Honor 10 est disponible depuis quelques mois maintenant (notre test complet est toujours disponible à cette adresse), et voilà que la filiale de Huawei officialise la toute nouvelle déclinaison Lite du smartphone. En effet, le nouveau Honor 10 Lite est proposé en Chine à partir de 180 euros pour la version « de base », avec un tarif qui grimpe à 240 euros pour qui souhaite s’offrir le modèle premium.

Côté look, le Honor 10 Lite dispose d’un large écran LCD de 6,2″ de diagonale, affichant une résolution de 1080 x 2340 pixels. Une face avant particulièrement épurée, avec une petite encoche au sommet de l’écran, et un menton très fin, pour une surface d’affichage XXL. Un Honor 10 Lite qui propose un port USB Type-C (contrairement au nouveau 8X…), sans oublier une prise jack.

Sous le capot, le smartphone peut compter sur un processeur Kirin 710, couplé à 4 ou 6 Go de RAM, sans oublier 64 ou 128 Go de mémoire interne (extensible via carte microSD). A l’arrière, on retrouve un double capteur photo, avec un module principal de 13 mégapixels, secondé par un capteur de 2 mégapixels. A l’avant, c’est une caméra de 24 mégapixels qui gérera les selfies et les appels vidéo. Le Honor 10 Lite est doté d’une batterie de 3400 mAh, compatible avec la recharge rapide. Bref, une fiche technique très correcte pour qui souhaite mettre la main sur un terminal élégant à l’oeil, et relativement polyvalent.

Enfin, côté OS, c’est évidemment EMUI 9 qui sera de la partie ici, basé sur Android 9.0 Pie. On espère évidemment que le groupe Honor aura la bonne idée d’exporter cet Honor 10 Lite en dehors de sa terre natale. Nul doute qu’avec son look et sa fiche technique honorable, ce dernier pourrait connaitre un joli succès, à condition bien sûr de conserver un ticket d’entrée avoisinant les 200 euros.