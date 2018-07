Honor 7S : disponible en France au prix de 119 euros

Honor annonce la disponibilité en France de son nouveau smartphone Honor 7S, qui permet de profiter d’un écran FullView 18:9 pour un tarif de 119 euros.

Honor 7S : And Full View for All

Le groupe Honor annonce aujourd’hui la disponibilité en France du smartphone Honor 7S, qui promet de « surpasser les autres smartphones de sa catégorie« , tout en conservant un prix réduit. Un terminal doté d’un écran FullView avec, comme pour le récent Honor 10, la possibilité d’opter pour un coloris bleu toujours très prisé par la communauté Honor. Côté tarif, le Honor 7S est affiché au prix de 119 euros.

A ce prix, on repartira donc sous le bras avec un smartphone doté d’un large écran FullView 18:9 de 5,45″ (en qualité 1440 x 720 pixels), et animé par un processeur MT6739 couplé à un total de 2 Go de RAM. Côté stockage, il faudra prévoir une carte microSD (jusqu’à 256 Go), puisque le smartphone ne disposera que de 16 Go (théoriques) de mémoire. Une mémoire au sein de laquelle viendront se stocker les photos et vidéos capturées avec le module 13 mégapixels à l’arrière du smartphone, mais aussi les selfies réalisés via la caméra frontale 5 mégapixels. A noter que le mode exclusif LED Selfie Light permet de prendre des selfies en bénéficiant d’un éclairage naturel en soirée ou en cas de faible luminosité. Enfin, soulignons que le Honor 7S est compatible Dual SIM, avec un emplacement microSD à part entière.

Un smartphone animé par Android 8.1.0, et qui est décliné en coloris noir et gold, en plus du bleu affiché par Honor. Côté fonctionnalité, Honor promet une qualité audio impeccable grâce à la technologie Loud Voice Call, sans oublier une gestion optimale de la batterie, permettant « de profiter du smartphone durant une journée entière sans avoir à le charger« . Heureusement, dans un sens…

« Nous sommes ravis de dévoiler notre smartphone novateur Honor 7S« , se réjouit Michael Pan, Président de Honor Europe occidentale. « En parvenant à combiner une offre conciliant expérience utilisateur fluide et prix très compétitif, Honor propose un smartphone à la fois élégant et intégrant des performances optimales pour les jeunes influenceurs« .