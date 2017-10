Honor 7X : le smartphone à écran 18:9 bientôt en France ?

Le groupe chinois Honor dévoile son nouveau smartphone Honor 7X, doté d’un écran au format 18:9, qui pourrait arriver en France d’ici la fin de l’année.

Un écran 18:9 pour le Honor 7X

Le groupe Honor, qui propose depuis quelques années déjà en France divers smartphones orientés « millenials« , vient tout juste d’officialiser en Chine son nouvel Honor 7X. Un smartphone plutôt important pour le groupe, puisqu’après le Honor 9 qui a introduit le système de capteur d’empreintes digitales à l’avant, cet Honor 7X inaugure une grande première (pour le groupe), à savoir la présence d’un écran 18:9.

En effet, ce nouveau smartphone va disposer d’un écran de 5,9″ permettant d’afficher une résolution de 2160 x 1080 pixels, et qui couvre une très large partie de la face avant. L’écran vient ainsi se coller à chaque côté du smartphone, avec simplement une légère bordure en haut pour caler le haut parleur, la caméra et le capteur de proximité, et en bas pour le logo Honor. Un procédé déjà éprouvé par d’autres constructeurs comme Samsung ou encore LG pour ne citer qu’eux.

Pour le reste, ce Honor 7X disposera d’une coque rappelant celle du modèle Honor 8 Pro, avec un double capteur photo à l’arrière, composé d’un module 16 mégapixels et d’un capteur 2 mégapixels. On y retrouve également le bouton principal, doté du capteur d’empreintes digitales. A bord, le Honor 7X embarquera un processeur Kirin 659 associé à 4 Go de RAM, ainsi que 32, 64 ou 128 Go de mémoire selon le modèle choisi. Evidemment, le Honor 7X tournera sous Android 7.0, avec la surcouche EMUI 5.1.

Côté tarifs, le nouvel Honor 7X sera proposé en Chine à environ 170 euros pour la version 32 Go. Le modèle haut de gamme, offrant 128 Go de mémoire interne, sera affiché à 255 euros. Si le terminal sera disponible dans quelques jours en Chine, il se pourrait que ce dernier attende encore quelques semaines avant de débouler en Europe. Certains évoquent une présentation européenne prévue pour le tout début du mois de décembre, avec un Honor 7X qui sera alors (certainement) affiché à partir de 199 euros. Affaire à suivre donc !